Maloletnik iz Beograda uhapšen je sinoć u Herceg Novom, zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

"Dežurnoj službi Odeljenja bezbednosti Herceg Novi sinoć je prijavljeno da je u blizini tvrđave Forte Mare u Herceg Novom jedno lice zadobilo povrede nanesene nožem. Službenici Hitne medicinske pomoći su povređeno lice transportovali u Opštu bolnicu Meljine radi ukazivanja lekarske pomoći, nakon čega je utvrđen njegov identitet, a reč je o maloletnom licu starom 17 godina iz Herceg Novog", saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, tokom istrage je utvrđeno da je na pomenutoj lokaciji došlo do fizičkog sukoba između oštećenog maloletnika i tada nepoznatog muškog lica, kojom prilikom je osumnjičeni oštećenom zadao više ubodnih rana nožem u predelu stomaka, nakon čega se udaljio sa lica mesta u nepoznatom pravcu, navodi Telegraf.rs

"Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Herceg Novi su odmah nakon saznanja o događaju započeli intenzivnu pretragu terena na području celog grada, gde je brzom reakcijom i efikasno sprovedenim operativnim aktivnostima, u kratkom roku u naselju Savina locirano i kontrolisano maloletno lice staro 17 godina, kod kojeg je tom prilikom pronađen i oduzet nož sa tragovima nalik na krv", dodaje se u saopštenju UP.

Osumnjičeni je potom doveden u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Herceg Novi radi prikupljanja obaveštenja i sprovođenja daljih službenih mera i radnji, kojom prilikom je utvrđeno da se radi o maloletnom državljaninu Republike Srbije iz Beograda.

Osumnjičeni je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

Maloletno lice će tokom dana, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeno na dalju nadležnost Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

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