Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu i poručio da mu je čast što je prvi srpski predsednik koji je posetio Janj.

"Velika mi je čast što sam prvi predsednik Srbije koji je posetio Janj. Za mene ova poseta ima poseban značaj, jer je moja baka iz Janja.

Janjske otoke krase nestvarna lepota, bistra voda i šum slapova. Nije teško razumeti zašto ovaj kraj predstavlja deo svetske prirodne baštine.

Voleo bih da što više ljudi iz Srbije dođe i upozna gostoljubive domaćine. Verujem da su razgovor, međusobno razumevanje i poštovanje najbolji put za očuvanje dobrih odnosa među ljudima.

Republici Srpskoj moramo da budemo izuzetno zahvalni, jer je u najtežim trenucima uvek bila uz Srbiju", napisao je Vučić.