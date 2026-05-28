U istanbulskoj opštini Sultanbejli bik je pobegao vlasniku i nakon kretanja ulicama razbio staklo frizerskog salona i uletio u salon.

Trenutak kada je bik ušao u salon zabeležila je bezbedonosna kamera.

Incident se dogodio sinoć u naselju Hamidije. Među radnicima i mušterijama zavladali su panika i strah te su se odmah razbežali. Bik je brzo istrčao iz salona i počeo da trči kroz naselje. Tom prilikom napao je vlasnika i lokalce koji su pokušavali da ga uhvate.

Pošto nisu mogli sami da ga kontrolišu, građani su zatražili pomoć opštinskih službi. Nakon duge potere, bik je uhvaćen i vraćen vlasniku.

Rešit Koni, vlasnik frizerskog salona čiji je izlog bik razbio, ispričao je šta se dogodilo.

- Bik je došao iz donjeg naselja. Sedeo sam kada je utrčao u radnju. Unutra su bile mušterije, uključujući i dete. Sagnuo sam se i držao dete blizu sebe da se ne bi uplašilo. Komadići stakla su mi se zalepili za ruke. Imali smo veliku sreću. Hvala vam i na ovome. Bio sam povređen, ali pošto je životinja pala na pod, dala nam je šansu da pobegnemo - rekao je Koni.

Prema njegovim rečima, imaju četiri stolice i na sve četiri su bile mušterije kada se incident dogodio. Pošto su mušterije imale zakazane termine, dodao je, nije bilo gužve i zahvalan je Bogu na tome, javlja turska televizijska stanica NTV.