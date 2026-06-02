Susret između zlatnog retrivera Džoija i njegove simpatije je osvojio društvene mreže.

Viralni video je zabeležio trenutak kada se Džoi konačno ponovo sastao sa svojom prijateljicom nakon dve nedelje razdvojenosti,.

Nežni i radosni susret je snimljen na sunčanom trotoaru, gde je Džoi video svoju simpatiju kako mu prilazi.

„Džoi i njegova devojka ponovo su se sastali posle 2 nedelje razdvojenosti...“ glasi opis videa. Oba zlatna retrivera ustaju na zadnje noge i stavljaju prednje šape oko vrata jedno drugom. Dok ih vlasnici drže na povocu, psi stoje uspravno, njišu se u zagrljaju i veselo mašu repom.

Džoi čvrsto drži svoju devojku, koja mu rado uzvraća naklonost, i čini se da nijedno od njih ne želi da se susret završi. Iako su u prometnoj ulici, psi su potpuno fokusirani jedno na drugo, ignorišući automobile i prolaznike. Opis videa sumira ono što su mnogi pomislili: „Zar nisu sladak par“.

Dirljiv susret imao je mnogo lajkova i komentara:. „Nađi sebi sobu“, našalio se jedan korisnik. Drugi je dodao: „Ovo je baš slatko.“

Mnogi su bili oduševljeni Džoijevom odanošću. „Džoi je savršen dečko: nežan u javnosti, entuzijastičan i ne plaši se da pokaže svoja osećanja“, napisao je jedan obožavalac.

Drugi su komentarisali sam prizor: „O, Bože, ti zagrljaji“ i „Ti repovi govore sve.“ Jedan od romantičnijih komentara glasio je: „To je prava ljubav... dečko o kome svi sanjamo!“

Video je objavljen na Instagram stranici koju vodi Džoijev vlasnik. On, inače, navodi da je Džoi „najdruštveniji pas na internetu“.