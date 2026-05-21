Mnoge mačke burno reaguju na vodu, a pokušaj kupanja često se pretvara u stresno iskustvo i za ljubimicu i za vlasnika. Ipak, veterinari naglašavaju da kupanje u većini slučajeva nije ni potrebno, jer mačke prirodno veoma dobro održavaju svoju higijenu.

Zašto mačke izbegavaju vodu?

Stručnjaci objašnjavaju da strah od vode kod mačaka ima veze sa njihovim poreklom i evolucijom. Veterinarka Amy Warner navodi da domaće mačke potiču od afričke divlje mačke, vrste koja je živela u toplim i suvim predelima sa malo vode.

Zbog toga su razvile naviku da same održavaju čistoću detaljnim lizanjem krzna, bez potrebe za kupanjem.

Kada se mačka pokvasi, njeno krzno gubi izolaciona svojstva, pa životinja može da se oseća hladno, nesigurno i ranjivo. Mokro krzno otežava kretanje, a dodatni problem predstavlja i promena prirodnog mirisa koji mačke koriste za komunikaciju i osećaj sigurnosti.

Zato mnoge mačke ne reaguju agresivno iz tvrdoglavosti, već zbog instinktivne nelagode koju voda izaziva.

Kako održavati mačku čistom bez kupanja?

Veterinari ističu da je redovno četkanje najbolji način održavanja higijene kod mačaka.

Dovoljno je nekoliko minuta dnevno kako bi se uklonili višak dlake, prašina i nečistoće, dok se prirodna ulja ravnomerno raspoređuju po krznu. Dugodlakim mačkama preporučuju se metalne četke, dok su za kratkodlake pogodnije gumene četke.

Ako se zaprlja samo deo tela, poput šapa ili repa, preporučuje se korišćenje vlažnih maramica namenjenih mačkama. Na taj način moguće je očistiti ljubimicu bez dodatnog stresa i kvašenja celog tela.

Stručnjaci savetuju i da se mačka tokom nege nagradi poslasticom ili maženjem kako bi iskustvo povezala sa nečim prijatnim.

Kada je kupanje ipak potrebno?

Iako većina mačaka može potpuno normalno da funkcioniše bez kupanja, postoje situacije kada je ono neophodno.

To se najčešće događa kada mačka dođe u kontakt sa otrovnim, lepljivim ili veoma prljavim supstancama, kao i u slučajevima bolesti kada više ne može sama da održava higijenu.

Ako kupanje ipak mora da se obavi, preporučuje se upotreba mlake vode, plitke posude i podloge protiv klizanja. Važno je da prostorija bude dovoljno topla, a nakon kupanja mačku treba odmah umotati u suv i mekan peškir.

Smiren pristup, tih glas i nežni pokreti mogu pomoći da kupanje bude manje stresno za ljubimicu.