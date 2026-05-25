Gotovo svima se bar jednom dogodila ista scena – budite se usred noći, soba je potpuno mračna, a osećaj vam govori da je prošlo tek nekoliko sati sna. Pogled na sat potvrđuje isto: tri ujutru. Pokušavate da nastavite da spavate, ali um umesto odmora počinje da radi punom brzinom.

U glavi se smenjuju misli o poslu, računima, obavezama ili neprijatnim situacijama iz prošlosti. Što više pokušavate da zaspite, san postaje sve dalji, a nervoza raste jer znate da alarm zvoni prerano.

Stručnjaci objašnjavaju da je buđenje između 3 i 4 sata ujutru često potpuno normalna pojava povezana sa ciklusima sna i promenama nivoa kortizola u organizmu. Međutim, ključnu razliku pravi način na koji reagujete u tim trenucima.

Greška koju većina ljudi pravi odmah nakon buđenja

Najčešća reakcija kada ne možemo da zaspimo jeste posezanje za mobilnim telefonom. Provera vremena, čitanje vesti ili kratko skrolovanje po društvenim mrežama deluju bezazleno, ali upravo tada pravimo najveću grešku.

Telefon dodatno razbuđuje organizam iz dva razloga:

Plavo svetlo sa ekrana smanjuje lučenje melatonina, hormona koji reguliše san, i šalje mozgu signal da je vreme za buđenje.

Pogled na sat izaziva dodatni stres jer mozak automatski računa koliko je vremena ostalo do ustajanja, što povećava napetost i otežava ponovno uspavljivanje.

Vojni trik za ponovno uspavljivanje

Tehnika poznata kao „vojni metod“ razvijena je kako bi pomogla pilotima i vojnicima da zaspu čak i u stresnim uslovima. Danas je mnogi koriste upravo tokom noćnih buđenja jer pomaže telu da se brzo prebaci iz stanja napetosti u stanje relaksacije.

Metod traje oko jednog minuta i zasniva se na postepenom opuštanju tela.

1. Opustite mišiće lica

Zatvorite oči i svesno opustite čelo, vilicu, jezik i mišiće oko očiju. Kada lice prestane da bude zgrčeno, mozak dobija signal da nema opasnosti i telo počinje da se smiruje.

2. Spustite ramena i opustite ruke

Ramena spustite što niže, daleko od ušiju. Zatim opustite jednu pa drugu ruku i pokušajte da osetite kako postaju teške i tonu u dušek.

3. Smirite disanje i fokusirajte misli

Duboko udahnite, a zatim polako izdahnite. Kada osetite da vam je telo potpuno opušteno, pokušajte da zamislite mirnu scenu – na primer čamac na tihom jezeru pod noćnim nebom.

Ako vam misli odlutaju, u sebi ponavljajte jednostavnu frazu poput: „Nemoj da misliš“.

Ova metoda pomaže da se organizam izbaci iz takozvanog „fight or flight“ režima i lakše vrati u stanje potrebno za san.

Šta ako ni tada ne možete da zaspite?

Ako ni nakon dvadesetak minuta ne uspevate da zaspite, stručnjaci savetuju da ne ostajete nervozni u krevetu. Mozak vrlo brzo može da poveže krevet sa stresom umesto sa odmorom.

Umesto toga:

ustanite iz kreveta,

pređite u drugu prostoriju sa prigušenim svetlom,

izbegavajte televizor i telefon,

pročitajte nekoliko stranica knjige ili jednostavno sedite u tišini.

Tek kada ponovo osetite pospanost, vratite se u krevet.

Sledeći put kada se probudite usred noći, pokušajte da ne posegnete za telefonom. Nekada je dovoljno samo nekoliko minuta pravilnog opuštanja da mozak ponovo „isključi“ alarm i omogući vam miran nastavak sna.