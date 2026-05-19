Nekada su ljudi veoma pažljivo birali šta će saditi u blizini svojih domova. Naše bake verovale su da pojedine biljke mogu doneti svađe, bolest, nemir ili lošu energiju u kuću, pa su ih izbegavale posebno ispod prozora, uz tremove i pored ulaznih vrata.

Iako danas mnoga od tih verovanja zvuče kao praznoverje, zanimljivo je da neka od njih imaju i sasvim logično objašnjenje.

Paprat – biljka koja „iscrpljuje energiju“

Paprat se vekovima smatrala jednom od najnepoželjnijih biljaka u blizini kuće. Verovalo se da unosi nemir i „crpi energiju“ ukućana, posebno ako raste ispod prozora spavaće sobe.

Međutim, biolozi objašnjavaju da paprat voli vlagu i hladovinu, pa njene guste žbunaste forme mogu doprineti zadržavanju vlage oko temelja kuće i pojavi insekata.

Bršljan – simbol usamljenosti

Ni bršljan nije imao dobru reputaciju u narodnim verovanjima. Ljudi su ga često zvali „ubica muževa“, verujući da tera muškarce iz doma i ženama donosi usamljenost.

Posebno se smatralo lošim znakom ako bršljan potpuno prekrije zidove kuće.

Sa praktične strane, stručnjaci upozoravaju da ova biljka zaista može praviti problem jer zadržava vlagu i vremenom oštećuje fasade, drvene delove i zidove. Guste grane često postaju i skrovište za insekte i glodare.

Trska – biljka povezana sa siromaštvom i bolešću

Trska je takođe bila na lošem glasu. Naši preci povezivali su je sa močvarama, vlagom, bolešću i siromaštvom, pa su izbegavali da je sade u blizini doma.

I ovde postoji logično objašnjenje – močvarne biljke mogu ukazivati na previše vlažno zemljište, a stajaća voda privlači komarce i druge insekte.

Đurđevak – lep, ali opasan

Iako važi za jedan od najlepših prolećnih cvetova, đurđevak je nekada izazivao oprez. Verovalo se da donosi tugu i suze.

Postoji i realan razlog zašto treba biti pažljiv – đurđevak je otrovna biljka. Njegove bobice i listovi mogu biti opasni za malu decu i kućne ljubimce.

Pelin i vratić – jaki mirisi koji smetaju

Pelin i vratić nisu plašili ljude zbog „loše energije“, već zbog intenzivnog mirisa koji kod osetljivih osoba može izazvati glavobolju i mučninu.

Ipak, ove biljke imaju i korisnu stranu – poznate su po tome što odbijaju insekte.

Zašto su neka stara verovanja ipak imala smisla?

Danas stručnjaci smatraju da mnoge biljke nisu „opasne“ zbog mistike, već zbog svojih bioloških osobina – alergija koje izazivaju, otrovnosti, korenja koje oštećuje temelje ili sposobnosti da zadržavaju vlagu.

Naši preci možda nisu imali naučna objašnjenja, ali su kroz iskustvo primećivali kako određene biljke utiču na okolinu, vlagu u kući, broj insekata i opšti osećaj u domu.

Zato se i danas savetuje da pri uređenju dvorišta ne razmišljate samo o lepoti biljaka, već i o njihovim osobinama i mestu na kojem ih sadite.