Veštaci su mene ispitivali o okolnostima ubistva, ali me nijednom nisu pitali da li sam normalan. Zašto se ne čita zbog čega je došlo do ubistava? Ja nikada te osobe nisam ni čuo ni video. To je danas pred Apelacionim sudom rekao Bjelopoljac Alija Balijagić, koji je prvostepeno osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva Jovana i Milenke Madžagalj u bjelopoljskom selu Sokolac u oktobru 2024. godine.

On je u decembru u Višem sudu u Bijelom Polju osuđen za teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja.

Danas je pred tročlanim većem kojim predsedava sudija Apelacionog suda Zorica Milanović razmatrana žalba koju je izjavio Balijagićev advokat po službenoj dužnosti, Rešad Muzurović.

Odbrana, između ostalog, osporava nalaz veštaka u kojem se navodi da je Balijagić u vreme ubistva Jovana i Milenke Madžgalj bio uračunljiv.

– Ne može se na osnovu intervjua koji je trajao dva sata zasnivati zaključak o psihičkom stanju okrivljenog. Posebno ako se uzme u obzir da je optuženi 32 od 65 godina života proveo u zatvoru – kazao je advokat Muzurović.

Sudija izvestilac Predrag Tabaš prethodno je pročitao nalaz veštaka u kojem se tvrdi da je Balijagić u vreme izvršenja krivičnog dela bio uračunljiv.

S druge strane, odbrana u žalbi osporava nalaz veštaka uz obrazloženje da prvostepeni sud nije dao jasne razloge za zaključak o umišljaju i da se umišljaj morao dokazati pre podizanja optužnice.

– Priznanje Balijagića ne može biti razlog da sud dokaze izvodi površno – istakao je advokat Muzurović.

Pored toga, sudija izvestilac Tabaš pročitao je prvostepenu presudu Višeg suda u Bijelom Polju u kojoj je utvrđeno da je Balijagić 25. oktobra 2024. godine došao do kuće Madžgalja, popeo se na betonski blok i kroz prozor posmatrao žrtve, nakon čega je iz lovačke puške prvo pucao u Jovana Madžgalja.

Posle toga je, prema navodima presude, Milenka Madžgalj pozvala policiju, dok je Balijagić u nju ispalio dva hica.

Kako je ranije u odbrani kazao, na to se odlučio „da se ne bi mučila“.

Vrhovno državno tužilaštvo predložilo je Apelacionom sudu da žalbu odbrane odbije kao neosnovanu.

Sudija Milanović je saopštila da će Apelacioni sud odluku o žalbama doneti nakon tajnog većanja, u zakonskom roku.

Balijagić je prvostepenom presudom osuđen na 40 godina zatvora zbog teškog ubistva Jovana i Milenke Madžgalj. Viši sud u Bijelom Polju utvrdio je da je krivično delo počinio na podmukao način, dok su oštećeni bili u porodičnoj kući i nisu očekivali napad niti su mogli da pruže otpor.

On je nakon dvostrukog ubistva pobegao, a uhapšen je 21. novembra 2024. godine u Srbiji, nakon 26 dana bekstva.

