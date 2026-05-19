– Ono što je Lj. B. učinio, slobodno se može reći, monstruozno je i gnusno, bilo je to iživljavanje nad osobom koju poznaje od detinjstva i veoma dobro zna u kakvom se stanju nalazi. Nedozvoljene polne radnje učinio je uz direktan umišljaj, da bi zadovoljio svoj polni nagon, nije bilo sumnji u njegovu uračunljivost. Zloupotrebio je zaostalost komšije, koja je dovela do njegove bitno smanjene sposobnosti da se brani – obrazložio je u presudi Aleksandar Džoković, sudija Osnovnog suda u Valjevu.

Lj. B. iz Valjeva te 2017.godine osuđen je u Valjevskom Osnovnom sudu na dve i po godine zatvora, jer je napastvovao lako mentalno zaostalog komšiju (23)!

Nezaposleni Lj. B., otac jednog deteta, obljubio je mladića kog poznaje od rođenja, obolelog od Vilijams-Bernsovog sindroma, ima srčanu manu i smešten je u Dnevni boravak za osobe sa posebnim potrebama.

Sud je Lj. B. zabranio prilazak i komunikaciju sa mladićem.

Utvrđeno je da je nedozvoljene polne radnje učinio 29. juna i 1. jula 2016. godine.

Prvi put ga je pozvao u svoju kuću, potom odveo u šupu, gde je mladiću polni organ stavljao u usta i pokušao da obavi seksualni odnos. Dva dana kasnije, komšiju je odveo u neosvetljeni deo svog dvorišta i ponovio iste nedozvoljene polne radnje. Mladiću je rekao da ne sme nikome da o tome priča, ali je on majci rekao da je silovan, pa je obaveštena policija.

Naš izvor tada je objasnio kako je majka posumnjala da joj je sin zlostavljan.

- Majci je bilo sumnjivo što njen sin svaki put kada se vrati od komšije odmah odlazi u kupatilo na tuširanje. Nakon poslednje posete videla je tragove krivi na njegovom donjem vešu i tada joj je sin priznao da ga je komšija seksualno iskorišćavao. Njoj je već duže vreme bilo sumnjivo sinovljevo ponašanje jer su ga svaki put kad se vrati od komšije hvatali napadi panike, bio je uznemiren i odmah se zatvarao u kupatilo – navodili su tad izvori bliski istrazi.

Na sudu je Lj. B. poricao optužbe, tvrdeći da ga je komšija 1. jula mazio, ali da nije reagovao, jer je u pitanju lako mentalno zaostali mladić. Na suđenju je izjavio da je shvatio da je ozbiljno, tek kad ga mu je mladić svukao pantalone i uhvatio ga za polni organ. Veštačenjem na Biološkom fakultetu u Beogradu utvrđeno je prisustvo DNK Lj. B. na bermudama i donjem vešu mladića. Sudski veštak izjasnio se da je realno da je DNK optuženog na odeću dospeo na način kako je opisao mladić. Veštaci su utvrdili da je napastvovani lako mentalno zaostao, naglašeno druželjubiv, povodljiv, veruje drugima bez rezerve.

