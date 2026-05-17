Mnogi vlasnici manjih stanova u nekom trenutku pomisle kako bi njihov dom trebalo da deluje prostranije i udobnije. Iako se nameštaj uklapa i zidovi su okrečeni, prostor i dalje može da deluje skučeno.

Uz nekoliko dizajnerskih trikova, čak i najskromniji enterijer može da se pretvori u prijatan i privlačan dom.

Boje igraju veliku ulogu

Iako važi pravilo da svetle boje otvaraju prostor, savremeni dizajn pokazuje da ne morate slepo da se držite samo bele. Nijanse poput bež, svetlosive i pastelnih tonova reflektuju svetlost i čine sobu svetlijom i prozračnijom. Monohromatski pristup, gde su zidovi, stolarija pa čak i plafon obojeni u istu ili veoma sličnu svetlu nijansu, stvara osećaj celine i vizuelno briše granice, čineći prostor višim i otvorenijim.

Ipak, tamne boje ne treba potpuno otpisati. Duboka, zagasita nijansa može stvoriti iluziju većeg prostora. Ovu tehniku popularizovala je britanska dizajnerka enterijera Abigail Ahern, poznata po hrabroj upotrebi tamnih paleta.

„Ljudi se instinktivno plaše tamnih boja u malim prostorima jer misle da će ih ‘progutati’. Međutim, istina je upravo suprotna. Kada celu prostoriju, uključujući plafon, obojite u duboku, zagasitu nijansu, zapravo brišete uglove i granice. Više ne možete jasno da razaznate gde se završava zid, a gde počinje plafon, stvarajući utisak gotovo beskrajne dubine. Prostor tako dobija osećaj intimnosti i prostranosti istovremeno, dok se granice između površina postepeno stapaju i nestaju“, objašnjava ona.

Ovakav efekat posebno dobro dolazi do izražaja u manjim prostorijama sa manje prirodnog svetla jer im daje toplinu, dubinu i izraženiji karakter. Ključ je u skladnom povezivanju tonova i izbegavanju naglih kontrasta koji vizuelno prekidaju celinu prostora.

Pametan raspored je važan

Pre nego što uopšte odaberete boju, ključno je osmisliti raspored. Guranje kompletnog nameštaja uza zidove često čini usku sobu još tesnijom. Umesto toga, „plutajući“ raspored, gde je sofa odmaknuta od zida svega nekoliko centimetara, stvara bolji protok i ravnotežu.

Jedna od najvećih zabluda jeste da mali stan zahteva isključivo mali nameštaj. Nekoliko komada pravilnih proporcija delovaće skladnije od mnoštva sitnih elemenata koji stvaraju vizuelni haos. Tu filozofiju najbolje opisuje načelo nemačko-američkog arhitekte Miesa van der Rohea, koji je verovao da je „manje više“.

Jedna veća sofa umesto dvoseda i fotelje može učiniti prostor skladnijim. Komadi sa podignutim nogarama, poput sofa, komoda ili stolica, omogućavaju da se vidi pod ispod njih, što odmah stvara osećaj prozračnosti. Providni materijali poput stakla ili akrila takođe pomažu jer ne zaklanjaju pogled.

Igra svetlosti i refleksija

Osvetljenje je jedan od najpotcenjenijih alata u malim prostorima. Umesto jednog centralnog lustera, koji često stvara senke u uglovima, koristite slojevito osvetljenje. Kombinacija podnih i stonih lampi, kao i zidnih svetiljki, ravnomerno će rasporediti svetlost i vizuelno proširiti prostoriju.

Ogledala su najefikasniji trik za stvaranje iluzije dubine. Veliko ogledalo postavljeno nasuprot prozoru udvostručiće količinu prirodnog svetla i reflektovati pogled, čineći da se zid vizuelno „povlači“. Umesto više manjih ogledala, bolje je izabrati jedno veliko i upečatljivo koje će postati centralna tačka sobe.

Iskoristite visinu prostora

Kada je prostor ograničen po širini, fokus prebacite na visinu. Jednostavan trik jeste postavljanje garnišni za zavese što više, gotovo do plafona. Zavese koje se protežu od plafona do poda privlače pogled nagore i stvaraju iluziju višeg plafona i većih prozora.

Birajte lagane i prozračne materijale koji neće vizuelno opteretiti prostor. Sličan efekat postiže se i vertikalnim elementima poput visokih i uskih polica za knjige ili jedne veće umetničke slike postavljene uspravno.

Dizajneri ističu da je uređenje malog stana prilika za kreativnost, piše the Spruce.