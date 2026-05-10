Psiholog dr Mark Travers objašnjava da su mali gestovi koje ljudi prave kada ih neko privlači neverbalni način da kažu: „Zainteresovan sam i divim ti se“.

Ako ste privlačniji nego što mislite, ljudi verovatno stalno rade ove 3 stvari kada su u vašoj blizini:

Trude se da pohvale vašu odeću

Lajf koač Grejson Piter Džej kaže da, bez obzira na vaš stil, ako ste privlačniji nego što mislite, ljudi će često pozitivno komentarisati ono što nosite — bilo da ste sređeni za izlazak ili u udobnoj kućnoj garderobi. Ako često dobijate komplimente od različitih ljudi, to znači da se izdvajate iz mase i ostavljate snažan utisak.

Ono što nosimo mnogo govori o našem osećaju sopstvene vrednosti. Kroz odeću možemo pokazati samopouzdanje. Zato nemojte čekati posebnu priliku da obučete novu stvar koju jedva čekate da nosite. Obucite je odmah i zablistajte, baš kako je univerzum i zamislio.

Zastanu i krišom vas pogledaju još jednom

Kada uđete u prostoriju punu ljudi, da li oni nakratko prekidaju ono što rade i pogledaju vas? Da li vam prilaze da se upoznaju? Ako je odgovor da, onda ste privlačniji nego što mislite.

Ljudi vas primećuju i žele da ih i vi primetite. Još jedan znak privlačnosti, koji zvuči pomalo paradoksalno, jeste to da vas možda ređe pozivaju na sastanke nego što biste želeli. Ako ste veoma lepa osoba, vaša lepota može delovati toliko upečatljivo da se drugi osećaju zastrašeno i nemaju hrabrosti da vam priđu.

Ipak, ako primetite da vam ljudi ne prilaze ili ne „prevlače desno“ na vašoj atraktivnoj profilnoj fotografiji, uvek možete vi napraviti prvi korak i pokazati da niste samo lepo lice, već i zanimljiva osoba vredna upoznavanja.

Deluju iznenađeno što ste sami

Ljudi vas možda pitaju: „Kako to da si još uvek singl?“ ili izražavaju čuđenje što nemate partnera. To je zato što misle da ste „previše dobri da bi bili sami“ i očekuju da ste već u vezi.

Ipak, važno je zapamtiti da to što se drugi čude vašem statusu ne znači da treba da budete sa bilo kim. Potražite partnera koji zadovoljava vaše standarde, lepo se ponaša prema vama i ne vidi vas samo kao lepo lice. Ne morate da pristajete na manje — divni ste takvi kakvi jeste, čak i kada ste sami.

Tolika vaša privlačnost podiže energiju svake grupe u kojoj se nalazite, zbog čega ljudi žele da budu u vašem društvu. Nazovite to prirodnom harizmom ili urođenim društvenim šarmom — ljudi vole da budu oko vas jer se pored vaše lepote i sami osećaju bolje.

Bračni i porodični terapeut Suzan Sejnt-Velč objasnila je:

„Način na koji doživljavate sebe utiče na prijatelje i partnere koje privlačite. Ljudi prirodno gravitiraju ka energiji zbog koje se osećaju dobro.“, dodala je, prenosi Your tango.