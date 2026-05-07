U većini slučajeva mačke ne reaguju na vodu kao na opasnost, već na stresnu i nepoznatu situaciju koja im izaziva osećaj nesigurnosti.

Zašto mačke izbegavaju kupanje?

Mačke koje ne vole kupanje često su ranije doživele neprijatna iskustva, poput klizanja u kadi, naglog kvašenja ili prisilnog držanja tokom pranja. Pošto imaju izuzetno razvijeno pamćenje kada su u pitanju negativne situacije, vrlo brzo povezuju vodu sa stresom i pokušavaju da je ubuduće izbegnu.

Stručnjaci navode da mačke posebno teško podnose situacije u kojima gube kontrolu nad okruženjem, što kupanje čini dodatno neprijatnim iskustvom.

Mokro krzno stvara nelagodnost

Jedan od glavnih razloga zbog kojih mačke ne vole vodu jeste način na koji njihovo krzno reaguje kada se pokvasi. Dlaka postaje teška, slepljena i veoma sporo se suši, zbog čega mačka ima osećaj da joj je telo „otežalo“ i neprirodno.

Pored toga, mokro krzno brže gubi toplotu, pa mačke mogu osećati hladnoću i fizičku nelagodnost nakon kupanja.

Neke mačke su posebno osetljive i na temperaturu vode, pa čak i mlaka voda može izazvati stres ako nije idealna. Jaki mirisi šampona i kozmetičkih preparata takođe mogu dodatno pojačati odbojnost prema kupanju.

Zvuk vode i stres dodatno plaše mačke

Kupanje za mačke nije samo fizički problem već i psihološki izazov. Zvuk tekuće vode, tuša ili punjenja kade mnogim mačkama deluje zastrašujuće.

Pošto su mačke životinje koje vole rutinu i kontrolu nad prostorom, nagle promene i ograničeno kretanje tokom kupanja kod njih izazivaju anksioznost i stres.

Veterinari upozoravaju da forsiranje kupanja može imati kontraefekat i dovesti do još većeg straha od vode i ljudi.

Evolucija objašnjava zašto mačke ne vole vodu

Domaće mačke potiču od životinja koje su živele u sušnim područjima, gde kontakt sa većim količinama vode nije bio čest. Za razliku od pasa, njihova koža i krzno nisu prilagođeni čestom kvašenju, što dodatno objašnjava njihovu prirodnu rezervisanost prema vodi.

Ipak, postoje izuzeci. Neke rase mačaka, poput turskog van mačka, poznate su po tome da vole vodu i čak uživaju u plivanju.

Kada je kupanje mačke zaista potrebno?

Mačke su veoma čiste životinje i najveći deo higijene održavaju same, lizanjem krzna. Kupanje je uglavnom potrebno samo u posebnim situacijama:

kada se uprljaju supstancama koje ne mogu same da uklone

kod određenih medicinskih problema

po preporuci veterinara

u slučaju parazita ili problema sa kožom

Stručnjaci preporučuju da se mačke postepeno navikavaju na vodu, uz korišćenje plitke i mlake vode, mirnog okruženja i nežnog pristupa bez naglih pokreta.

Kao manje stresna alternativa mogu se koristiti vlažne maramice ili suvi šamponi namenjeni mačkama, koji često predstavljaju mnogo prijatnije rešenje za ljubimce.