Kratak snimak objavljen na Instagramu pod profilom @biscuitqueenla prikupio je stotine hiljada pregleda i potpuno raznežio korisnike društvenih mreža.

Mačka zna tačno šta je čeka u frižideru

Na snimku se vidi kako mačka prati vlasnicu pravo do frižidera, kao da unapred zna šta će dobiti.

Kada otvori vrata, vlasnica vadi svež list zelene salate koji posebno uzgaja upravo za svoju ljubimicu.

Mačka zatim uzima salatu i sa velikim zadovoljstvom počinje da je gricka.

"Kako da objasnim da joj treba jedan list dnevno?"

Video je dodatno nasmejao ljude zbog opisa koji prati snimak.

Kako da objasnim da joj je potreban jedan list zelene salate dnevno? - napisala je vlasnica.

Dodala je i da zelenu salatu uzgajaju direktno u frižideru samo za nju.

Zašto mačke jedu travu i zelenilo

Iako su mačke prirodno mesojedi, veterinari objašnjavaju da mnoge mačke povremeno jedu travu ili zeleno povrće.

To ponašanje može imati više razloga:

pomoć varenju

izbacivanje dlaka iz želuca

unos određenih hranljivih materija

ublažavanje zatvora

Kod kućnih mačaka zelenilo može pomoći organizmu jer nemaju pristup biljkama kao mačke koje borave napolju.

Nisu sve biljke bezbedne

Stručnjaci upozoravaju da nije svaka biljka dobra za mačke.

Zbog toga vlasnici treba da budu oprezni i da izbegavaju:

hemijski tretirane biljke

otrovno cveće

neprovereno bilje

Veterinari savetuju da se pre uvođenja novih biljaka u ishranu ljubimca konsultujete sa stručnjakom.

Internet potpuno odlepio za snimkom

Video mačke koja uživa u zelenoj salati pregledan je više od 748.000 puta i prikupio desetine hiljada lajkova.

Mnogi korisnici priznali su da ih je posebno dirnulo koliko je vlasnica posvećena sreći svog ljubimca.