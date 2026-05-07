Par zlatnih retrivera iz Kalifornije, Gamja i Čip, nedavno su doživeli trenutak koji većina pasa nikada ne doživi.

Pošto je porodični prijatelj medicinski stručnjak, psi su gledali ultrazvuk svoje trudne vlasnice direktno u njenoj spavaćoj sobi.

Dirljiv video je podeljen na njihovom Instagram profilu.

Video počinje tako što pas Gamja leži sklupčan uz bok svoje vlasnice dok joj se nanosi gel. Čip joj se ubrzo pridružuje, naslanjajući bradu na njene grudi kako bi bolje video.

Dok se sonda kretala po stomaku, oba psa su ostala fokusirana na male pokrete na tabletu. U jednom trenutku, svi u sobi su počeli da se smeju, ali su psi ostali izuzetno strpljivi i mirni tokom celog postupka.

Čip je u trenutku zevao, dok je Gamja na trenutak njuškala medicinsku opremu. U opisu, vlasnik se našalio da „ih je zapravo najviše zanimao ultrazvučni gel“. Otac je čak podigao ekran kako bi psi mogli da vide bebu, budućeg člana porodice.

Pred kraj videa, Gamja leži na boku i maše repom, a Čip je prati i stavlja šapu oko nje. Ova preslatka scena je za samo nekoliko sati dobila više od 2.700 lajkova.

Pratioci su oduševljeno govorili o tome koliko su psi „znatiželjni“ u vezi sa novim članom porodice, a jedan gledalac je predvideo da će njih dvoje „trčati za bebom sve vreme kada konačno stigne“.