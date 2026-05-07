Starijeg čoveka koji zarađuje za život čisteći cipele svakog jutra u isto vreme posećuje mačka koja ga traži da mu očetka krzno.

U videu je prikazano kako on to pažljivo radi i kako i on i mačka uživaju u svom svakodnevnom ritualu.

Presladak video objavljen je na Instagramu i vrlo brzo je imao mnogo pregleda i lajkova.

Neki od komentara su glasili:

"Ovo je moje vreme za četkanje“, "Kladim se da im ovo ulepšava dan!"m "Bože, taj ljubazni čovek koristi malu četku na mačjim brkovima", , "Živim u Istanbulu, potvrđujem da je ovo Grad mačaka!! Ljudi hrane i pomažu mačkama lutalicama, na jedinstven način", " Volim kako mačke imaju svoje male rutine koje smišljaju tako slatko", " Mačka zna koga da voli, a čovek zna kako da voli. Trebalo bi da slušate oboje", "Ovo je primer u kakvom svetu želim da živim", " Turska ima tako dobar odnos sa svojim uličnim mačkama", "Podržao bih tog čoveka, ovo je tako plemenito", "Preslatko".