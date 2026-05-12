Velike ruske digitalne platforme počele su da stavljaju upozorenja o upotrebi narkotika na popularne dečje knjige, prenosi nezavisni ruski portal Verstka. Oznake su se pojavile na servisima poput Litresa, Ozon-a, izdavačke kuće AST i drugih kompanija.

Upozorenja se odnose na „ilegalnu upotrebu narkotičkih i psihotropnih supstanci i njihovih analoga“, a postavljena su na naslove kao što su „Krokodil Gena i Čeburaška“, „Čarobnjak iz Smaragdnog grada“, „Starac Hotabić“, „Tri praseta“, „Bajke“ Korneja Čukovskog, „Po štukinoj zapovesti i druge bajke“, „Hobit, ili Tamo i nazad“, „Ostrvo s blagom“, „Avanture Toma Sojera“ i „Petar Pan“.

Kompanija Litres saopštila je za Telegram kanal Ostorožno Novosti da su oznake na ovim knjigama postavljene greškom i da će uskoro biti uklonjene.

„U većini slučajeva oznake su dodate na osnovu metapodataka koje su dostavili nosioci prava“, navela je platforma.

Od 1. marta na snagu su stupile izmene ruskog zakona o zabrani „promovisanja narkotika“, koje zabranjuju bilo kakvo pominjanje droge u medijima, knjigama, muzici i filmovima bez posebnog upozorenja.

Prema novim pravilima, oznaka mora da prati sva dela objavljena u Rusiji nakon 1. avgusta 1990. godine. Zbog toga su pojedini ruski servisi za elektronske knjige počeli da dodaju slična upozorenja i na dela autora poput Puškina, Gogolja i Tolstoja.