Život dvadesetdvogodišnjeg Aleksandra G., u gradu poznatog kao "Gazda", ugašen je u krvavoj zasedi usred naselja Bare u Kruševcu zbog najbizarnijeg mogućeg motiva - mobilnog telefona koji su mu osumnjičeni prethodno ukrali.

Dok je mladić u samrtnom ropcu pokušavao da otvori zaključana vrata zgrade tražeći spas, njegovi dželati su povukli potez koji je šokirao čak i iskusne inspektore: ušetali su pravo u bolnicu da „provere“ da li je njihov drug još uvek živ.

Tragedija koja je Kruševac zavila u crno odigrala se 8. maja oko 21:40 časova. Aleksandar G. presretnut je u gradskom parku u Ulici Raje Vračarića. Prema rekonstrukciji događaja, osumnjičeni L. B. (21) i A. K. (19) nisu se zaustavili na verbalnom sukobu.

Nakon brutalnih udaraca, potegnuto je oštro sečivo. Aleksandar je zadobio više ubodnih rana, ali je uprkos stravičnim povredama uspeo da prikupi poslednju snagu. Dopuzao je do obližnjeg stambenog ulaza, ostavljajući krvav trag za sobom, ali su ga tamo dočekala zaključana vrata. Pronađen je u lokvi krvi i hitno transportovan u bolnicu, gde je bitka za njegov život, nažalost, izgubljena.

Ubice ušetale u ruke policiji

Dok je policija blokirala kvart, dogodio se neverovatan preokret. Osumnjičeni dvojac se pojavio u krugu Opšte bolnice u Kruševcu, navodno se raspitujući za zdravstveno stanje izbodenog mladića. Veruje se da su želeli da se uvere da Aleksandar neće moći da progovori. Zahvaljujući brzoj intuiciji policajaca na terenu, njihovo sumnjivo prisustvo je odmah primećeno, te su uhapšeni na licu mesta pre nego što su uopšte uspeli da napuste bolnički krug.

"Ubijen je zbog svoje stvari"

Iako su se gradom širile dezinformacije o navodnim novčanim dugovima, bliski prijatelji žrtve za "Kurir" i druge medije izneli su potresnu istinu koja demantuje kafanske priče.

"Gazda je bio ljudina, pozitivan i uvek nasmejan momak. Nisu mu dugovali ni dinara, istina je mnogo gora. Uzeli su mu telefon iz auta i prodali ga. Kada je on tražio da mu vrate telefon, oni su ga sačekali, prebili i na kraju krvnički izboli. Izgubio je život ni kriv ni dužan, samo zato što je tražio ono što je njegovo", navodi jedan od njegovih prijatelja.

Od krađe do hapšenja

Da bismo razumeli razmere ove tragedije, važno je sagledati sled događaja koji su doveli do kobne noći 8. maja:

Pre podne (8. maj): Prema tvrdnjama prijatelja, osumnjičeni L. B. i A. K. iz automobila Aleksandra G. uzimaju mobilni telefon. Umesto da ga vrate, oni ga u kratkom roku prodaju.

Večernji sati: Aleksandar saznaje šta se desilo i insistira na povratku svoje imovine. Dolazi do verbalne rasprave putem poruka ili poziva.

21:40 časova: Napadači postavljaju zasedu u gradskom parku u Ulici Raje Vračarića. Sačekuju Aleksandra i nakon kraće tuče potežu nož. Nanose mu više ubodnih rana u predelu grudi i stomaka.

21:50 časova: Ranjen i obliven krvlju, Aleksandar uspeva da dopuzi do obližnjeg stambenog ulaza. Nažalost, vrata su zaključana. Stanari čuju zapomaganje i lupanje, ali dok su izašli, mladić je već u kritičnom stanju.

22:15 časova: Hitna pomoć transportuje Aleksandra u Opštu bolnicu. Uprkos naporima hirurga, srce mladog Kruševljanina prestaje da kuca.

Noć (između 8. i 9. maja): Dok policija vrši uviđaj, osumnjičeni L. B. i A. K. dolaze u bolnički krug. Raspituju se kod osoblja o stanju izbodenog mladića.

Hapšenje: Policajci na licu mesta primećuju njihovo neuobičajeno ponašanje i kontradiktorne izjave. Odmah su identifikovani kao osumnjičeni i lišeni slobode pre nego što su napustili krug bolnice.

Na mestu gde je Aleksandar izdahnuo, građani pale sveće, a društvene mreže su preplavljene porukama podrške porodici. Kruševljani zahtevaju najstrožu kaznu za napadače, ogorčeni činjenicom da je jedan mlad život ugašen zbog predmeta zanemarljive vrednosti.

Istraga Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu treba da utvrdi da li je napad bio planiran, što bi dodatno otežalo položaj osumnjičenih koji se trenutno terete za krivično delo ubistvo.

(Telegraf.rs)