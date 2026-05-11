Svečanim potpisivanjem ugovora o učešću Sjedinjene Američke Države (SAD) su i formalno potvrdile svoje učešće na specijalizovanoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu što je označeno kao jedan od ključnih koraka u pripremama za ovaj događaj.

Ugovor su u ime Srbije potpisali Jagoda Lazarević, ministar unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi Srbije i komesar za Ekspo 2027, Danilo Jerinić, direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd i Sara Rodžers podsekretar za javnu diplomatiju Ministarstva spoljnih poslova SAD i komesar sekcije SAD za Ekspo 2027 Beograd. Potpisivanje je održano na prostoru EXPO Plejgraunda na Beogradskom sajmu.

Potpisivanjem ovog ugovora i zvanično se potvrđuje dolazak jedne od najznačajnijih svetskih ekonomija na Ekspo. Učešće Amerike se ocenjuje kao izuzetno značajno za međunarodni ugled izložbe, a dolazak SAD-a je rezultat intenzivnih diplomatskih aktivnosti Srbije, uključujući i nedavne razgovore ministra finansija Siniše Malog u Vašingtonu.

- SAD imati veliki paviljon na odličnom mestu i daće veliki doprinos, ne samo izložbi već i odnosima između Srbije i SAD-a. Imamo veliki potencijal izvoza, američke kompanije su uključene u kapitalne investicije (saobraćaj i energetika) što je za nas izuzetno važno - poručila je Lazarević tokom ceremonije.

Jerinić je istakao da se Srbija ponosi gostoprimstvom, kao i da je važan svaki učesnik Ekspa.

- Želim da naglasim da je svaki učesnik važan, ali današnji ugovor za nas ima veliki značaj. Expo je mesto susreta talenata i perspektive u budućnosti. Danas je ugovor potpisala zemlja koja je lider u nauci i tehnologiji, SAD donosi snagu kulture i sportova, što je za nas važno. Danas obeležavamo partnerstvo dve zemlje, dobro došli u Srbiju i Beograd - poručio je.

EXPO 2027 Beograd, pod temom "Igraj za čovečanstvo - sport i muzika za sve", održaće se od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine. Do sada su učešće na Specijalizovanoj izlobi EXPO potvrdilo 137 zemalja što je rekordan broj učesnika ikada zabeležen u istoriji ove izložbe.













