Glavne zvezde snimka su pas Bili i dete koje zajedno uživaju u malom šatoru, daleko od sunca i gužve.

Trenutak nežnosti koji je raznežio ljude

Na videu se vidi kako zlatni retriver potpuno opušteno leži na leđima sa šapama podignutim u vazduh, pokazujući koliko mu prija društvo mališana.

Beba se u jednom trenutku nasmejano pruža ka njemu i pokušava da ga pomazi.

Bili tada nežno uzvraća lizanjem, što je mnogima bio najlepši deo snimka.

"Upija svaki trenutak"

Uz video je objavljen i kratak opis:

Bezbedan od sunca, upija svaku sekundu.

Upravo ta jednostavna scena mira, poverenja i nežnosti učinila je da snimak postane viralan.

Ljudi ne prestaju da komentarišu

Korisnici društvenih mreža bili su potpuno oduševljeni odnosom psa i bebe.

Mnogi su pisali da:

ovakva prijateljstva traju zauvek

pas deluje neverovatno pažljivo prema detetu

video vraća veru u iskrenu povezanost životinja i ljudi

Posebno ih je dirnulo koliko je retriver nežan i opušten pored mališana.

Zlatni retriveri poznati po blagoj naravi

Zlatni retriveri važe za jednu od najprivrženijih i najstrpljivijih rasa pasa.

Zbog mirnog temperamenta često su odlični porodični ljubimci i lako razvijaju blisku vezu sa decom.

Mnogi upravo zato tvrde da je prijateljstvo između Bilija i bebe tek početak neraskidive veze.