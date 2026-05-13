Glavne zvezde snimka su pas Bili i dete koje zajedno uživaju u malom šatoru, daleko od sunca i gužve.
Trenutak nežnosti koji je raznežio ljude
Na videu se vidi kako zlatni retriver potpuno opušteno leži na leđima sa šapama podignutim u vazduh, pokazujući koliko mu prija društvo mališana.
Beba se u jednom trenutku nasmejano pruža ka njemu i pokušava da ga pomazi.
Bili tada nežno uzvraća lizanjem, što je mnogima bio najlepši deo snimka.
"Upija svaki trenutak"
Uz video je objavljen i kratak opis:
- Bezbedan od sunca, upija svaku sekundu.
Upravo ta jednostavna scena mira, poverenja i nežnosti učinila je da snimak postane viralan.
Ljudi ne prestaju da komentarišu
Korisnici društvenih mreža bili su potpuno oduševljeni odnosom psa i bebe.
Mnogi su pisali da:
- ovakva prijateljstva traju zauvek
- pas deluje neverovatno pažljivo prema detetu
- video vraća veru u iskrenu povezanost životinja i ljudi
Posebno ih je dirnulo koliko je retriver nežan i opušten pored mališana.
Zlatni retriveri poznati po blagoj naravi
Zlatni retriveri važe za jednu od najprivrženijih i najstrpljivijih rasa pasa.
Zbog mirnog temperamenta često su odlični porodični ljubimci i lako razvijaju blisku vezu sa decom.
Mnogi upravo zato tvrde da je prijateljstvo između Bilija i bebe tek početak neraskidive veze.
