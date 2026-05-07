U decembru 2024. godine, u Srbiji je pušteno 156 kilometara autoputeva, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

U Vili Mir gde se održalo potpisivanje dokumenata o projektovanju i izvođenju radova za izgradnju državnog puta I reda "Vožd Karađorđe" - sektor 2 i sektor 3, predsednik je poručio da se Srbija menja vidljivo i da će se tek graditi i praviti.

- Završeni će biti radovi do 2029, nadam se do 2030. Iz pravca Lazarevca, idemo na Viševac, pa na Raču i Markovac i izlazimo na petlji Markovac-Svilajnac. Sad kad čovek iz Aranđelovca bude želeo može da ide ovim putem za Beograd, može da ide za Niš. U decembru 2024. smo pustili 156 km auto-puteva - rekao je Vučić i dodao:

- Ovaj put povezaće Mali Požarevac do Mladenovca, do Orašca... S druge strane, nedaleko od Lazarevca, spajamo Miloš Veliki sa Koridorom 10. To je nešto što će mnogo da znači za celu Šumadiju. Ne samo u smislu zapošljavanja ljudi, značiće i za turizam, Bukulja, Kosmaj, Rudnik će biti nadohvat ruke, značiće za destilere, za sve ljude iz Beograda za koje verujem da će te nove destinacije biti poznatije. Predsednik Si i njegove velike reči uvek su isticale naše prijateljstvo. Želim da se zahvalim našim kineskim prijateljima.

Uskoro ćemo, dodao je on, da puštamo još mnogo toga.

- Istovremeno, završavamo i Moravski koridar i Dunavski, pre svega, to može da bude do kraja godine. Na mapi mogu građani da vide impresivne rezultate. Od Golupca do Brze Palanke da bismo imali skretanje za Negotin. Ovo plavo ovde što vidite, crveno se radi. To ide preko Vučkovice i Korićana, Knića, izlazi na auto-put koji završavamo. To je Čačak-Kraljevo. Ovo ovde takođe radimo, preko Prokuplja ka Kuršumliji. Ovo crveno biće uskoro završeno. Ovo je Beograd-Zrenjanin, Zrenjanin-Novi Sad, pre kraja godine završićemo sve - poručio je predsednik.

Na slikama koje je pokazao predsednik, crnom bojom je prikazno sve što je izgrađeno, zelenom bojom ono što je izgrađeno poslednjih 12 godina, crvenom ono što se gradi i zelenom ono što je tek u planu - rezultati su nestvarni!

- Od Golupca do Brze Palanke je u planu, da bismo imali skretanje na sever za Kladovo i ka jugu za Negotin. Plavo na mapi od Kragujevca to je obilaznica oko Kragujevca, ključna saobraćajnica - objasnio je.