Zbog kvarova na mreži u devet beogradskih opština, danas će doći do isključenja vode, saopštili su iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".
Do prekida vodosnabdevanja doći će u sledećim opštinama/ulicama:
- Stari grad: Francuska 16
- Palilula: Stojana Novakovića 14
- Voždovac: Brđanska 195 - Ripanj
- Čukarica: Obrenovački drum bb (kod Mostogradnje)
- Rakovica: 17.oktobra 18
- Novi Beograd: Mileve Marić Ajnštajn 98
- Zemun: Kralja Radoslava 111 - Batajnica
- Grocka: Sremska 4 - Vinča
- Barajevo: Nenadovac 1
Potrošači će do 15:00 sati biti bez vode.
O planiranim radovima na vodovodnoj mreži, kao i iznenadnim kvarovima, možete se informisati na zvaničnom sajtu JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".
