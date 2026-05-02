Zbog kvarova na mreži u devet beogradskih opština, danas će doći do isključenja vode, saopštili su iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Do prekida vodosnabdevanja doći će u sledećim opštinama/ulicama:

Stari grad: Francuska 16

Palilula: Stojana Novakovića 14

Voždovac: Brđanska 195 - Ripanj

Čukarica: Obrenovački drum bb (kod Mostogradnje)

Rakovica: 17.oktobra 18

Novi Beograd: Mileve Marić Ajnštajn 98

Zemun: Kralja Radoslava 111 - Batajnica

Grocka: Sremska 4 - Vinča

Barajevo: Nenadovac 1

Potrošači će do 15:00 sati biti bez vode.

O planiranim radovima na vodovodnoj mreži, kao i iznenadnim kvarovima, možete se informisati na zvaničnom sajtu JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".