Zbog kvarova na mreži u devet beogradskih opština, danas će doći do isključenja vode, saopštili su iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Do prekida vodosnabdevanja doći će u sledećim opštinama/ulicama:

  • Stari grad: Francuska 16
  • Palilula: Stojana Novakovića 14
  • Voždovac: Brđanska 195 - Ripanj
  • Čukarica: Obrenovački drum bb (kod Mostogradnje)
  • Rakovica: 17.oktobra 18
  • Novi Beograd: Mileve Marić Ajnštajn 98
  • Zemun: Kralja Radoslava 111 - Batajnica
  • Grocka: Sremska 4 - Vinča
  • Barajevo: Nenadovac 1

Potrošači će do 15:00 sati biti bez vode.

