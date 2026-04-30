Iako mnogim vlasnicima deluje zabrinjavajuće, jedenje trave kod pasa u većini slučajeva nije razlog za paniku. Jedno od najčešćih objašnjenja jeste takozvano „pomerajuće ponašanje“ — reakcija na unutrašnji stres ili konflikt.

Kada pas ne može da zadovolji neki nagon, poput potrebe za igrom ili udaljavanjem iz neprijatne situacije, svoju energiju preusmerava na nešto drugo — često na travu. Slično kao što ljudi nesvesno grickaju nokte kada su nervozni, i psi ovim ponašanjem pokušavaju da se umire.

Zašto psi jedu travu i izmet tokom šetnje?

Pored trave, neki psi pokazuju još neobičnije ponašanje — jedenje izmeta, poznato kao koprofagija. Iako vlasnicima deluje alarmantno, u većini slučajeva nije opasno, osim ako izmet potiče od bolesne životinje.

Stručnjaci smatraju da koreni ovog ponašanja često potiču iz ranog uzrasta, kada štenci istražuju svet svim čulima — uključujući i ukus. Za razliku od ljudi, psi nemaju izražen osećaj gađenja prema izmetu.

Zanimljivo je da vlasnici ponekad nesvesno podstiču ovu naviku. Kada tokom šetnje panično reaguju i pokušavaju da spreče psa, mogu mu poslati signal da je to nešto vredno pažnje i „zanimljivo“, čime se ponašanje dodatno učvršćuje.

Kada treba obratiti pažnju?

Iako su ove navike najčešće bezazlene, postoje situacije kada je potreban oprez. Ako pas iznenada počne učestalo da jede travu ili izmet, uz simptome poput gubitka apetita, letargije ili problema sa varenjem, to može ukazivati na zdravstveni problem i tada je najbolje potražiti savet veterinara.

Takođe, dosada i nedostatak fizičke ili mentalne stimulacije mogu pojačati ovakva ponašanja. Redovne šetnje, igra i interakcija ključni su za zdravlje i stabilno ponašanje psa.

U suštini, iza ovih „čudnih“ navika često se krije jednostavna poruka — psu je potrebna više pažnje, aktivnosti ili bolji dnevni balans, a ne nužno medicinski problem.