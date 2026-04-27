Snimak je objavila vlasnica francuskog buldoga. U viralnom videu zabeležila je pravi haos koji je nastao dok je prolazila kroz praonicu sa svojim psom na suvozačevom mestu.

Na snimku se vidi unutrašnjost automobila prekrivena vodom i sapunicom, nakon što je pas usred pranja uspeo da spusti prozor. Pena je završila po prednjim sedištima i komandnoj tabli, a deo se zadržao čak i na samom psu. I pored cele situacije, pas deluje potpuno zadovoljno – mirno sedi i gleda pravo ispred sebe, kao da uopšte ne shvata kakav je nered napravio.

U opisu videa vlasnica je objasnila da je njen pas „spustio prozor usred autopraonice“, zbog čega je prednji deo automobila bio preplavljen vodom i penom. U snimku se čuje njena zbunjenost i neverica: „Pa ti si lud. Zašto? Stvarno, zašto?“ Za to vreme pas ostaje potpuno miran, bez ikakvog znaka da razume šta se zapravo dogodilo.

Video je do sada prikupio više od 537.000 pregleda i 29.000 lajkova, kao i preko 1.900 komentara – a većina je stala u odbranu psa.

„Nije on kriv! Ne zna čemu služi to dugme“, našalio se jedan korisnik. Drugi je dodao: „Samo je pokušao da opere i unutrašnjost auta.“ Treći je napisao: „Drago mi je da svi brane psa.“ Jedan komentar se posebno izdvojio: „Kao njegov advokat po službenoj dužnosti, moj klijent je nevin – pogledajte ga samo!“