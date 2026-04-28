Ako želite da vaša mačka živi duže, rešenje je iznenađujuće jednostavno – držite je u kući. Novo istraživanje pokazuje da upravo ova navika može značajno produžiti njen život, bez ikakvih dodatnih troškova ili posebne pripreme.

Iako mnogi smatraju da je prirodno da mačka boravi napolju, juri plen i istražuje okolinu, takav način života nosi brojne rizike. U nekim zemljama, poput Velike Britanije, mačke se često puštaju da slobodno lutaju, dok se u SAD mnogo češće drže u zatvorenom prostoru – upravo zbog bezbednosti.

Šta kaže istraživanje

Tim sa australijskog Univerziteta Merdok analizirao je više od 2.000 studija i došao do jasnog zaključka – mačke koje borave napolju žive kraće. Njihov životni vek je u proseku svega 70 do 80 odsto u odnosu na mačke koje žive u zatvorenom, a često ne dožive ni 10 godina.

Najveće opasnosti napolju

Najčešći uzroci uginuća su povrede – saobraćajne nesreće, tuče sa drugim životinjama i padovi. U nekim zemljama, poput SAD, čak 87% smrti mačaka povezano je sa nesrećama na putu.

Pored toga, mačke napolju su izložene predatorima poput lisica, kojota ili drugih divljih životinja, kao i infekcijama koje lako prenose lutalice.

Rizici postoje i u kući – ali su pod kontrolom

I mačke koje žive u stanu mogu imati probleme poput gojaznosti ili dijabetesa, ali se oni lakše kontrolišu – kroz ishranu, igru i stimulativno okruženje.

Za razliku od toga, opasnosti napolju često ne mogu da se predvide niti spreče.

Uloga vlasnika je ključna

Istraživači ističu da je upravo vlasnik taj koji može najviše da utiče na dužinu života mačke. Bezbedno okruženje, redovna briga i kontrola uslova života čine ogromnu razliku.

Drugim rečima – mačka možda voli da luta, ali će živeti duže ako je zaštitite.