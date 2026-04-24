Ljubaznost jednog zaposlenog na aerodromu u Atini dirnula je milione ljudi širom sveta. Na Međunarodni aerodrom Elefterios Venizelos zabeležen je trenutak u kojem radnik nežno dočekuje mačke koje su doputovale avionom ka svojim novim domovima.

Video ovog gestа brzo je postao viralan i prikupio milione pregleda na društvenim mrežama.

Putovanje mačaka do novih domova

Aleksandra Ratlif, koja vodi sklonište za životinje McQueens Rescues na Kritu, putovala je sa nekoliko udomljenih mačaka.

Putovanje avionom može biti veoma stresno za životinje, naročito kada se nalaze u prtljažnom delu. Upravo zbog toga, ono što se desilo po sletanju u Atinu posebno je dirnulo javnost.

Gest koji je oduševio internet

Dok je posmatrala istovar životinja iz aviona, Aleksandra je primetila radnika koji se saginjao kako bi proverio mačke, dodirivao transportere i pažljivo ih slagao jedan pored drugog.

Njegovo ponašanje pokazivalo je brigu i pažnju prema uplašenim životinjama, što je ostavilo snažan utisak.

Aleksandra je uz snimak napisala poruku zahvalnosti, ističući koliko takvi mali gestovi znače u stresnim situacijama za životinje.

Video koji je obišao svet

Snimak je ubrzo postao viralan na TikTok, gde je prikupio više od 10 miliona pregleda i oko 1,5 miliona lajkova. Deljen je i na brojnim portalima, a reakcije korisnika bile su izuzetno pozitivne.

Mnogi su isticali da je upravo ovakva empatija ono što svet čini boljim mestom.

Ko je radnik koji je osvojio internet

Mediji su ubrzo pronašli zaposlenog sa snimka – u pitanju je Arči Ardales (32), poreklom sa Filipina, koji radi u Grčkoj.

„Volim ljubimce“, rekao je skromno, objašnjavajući da je želeo da umiri mačke koje su bile uplašene nakon leta.

Istakao je i da nije znao da ga neko snima, sve dok mu prijatelji nisu javili da je postao viralna senzacija.

Srećan kraj za mačke

Aleksandra je potvrdila da su sve mačke bezbedno stigle u svoje nove domove i da su dobro.

Ova priča još jednom pokazuje koliko mali gestovi pažnje i dobrote mogu imati veliki uticaj – kako na životinje, tako i na ljude koji to posmatraju.

Dirljiv trenutak sa aerodroma u Atini podsetio je mnoge na važnost empatije i brige za životinje. U svetu punom brzine i stresa, ovakvi gestovi ne prolaze nezapaženo – već inspirišu milione.