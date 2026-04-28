Među njima je i zlatni retriver Bruno, koji kao da je sebi postavio zadatak da tokom svake šetnje pronađe najdublju i najzabavniju blatnjavu lokvu.

Sudeći po snimku koji je postao viralan na internetu, u tome je i više nego uspeo — potpuno se prepustio “blatnoj kupki” iz koje je izašao gotovo neprepoznatljiv.

Na snimku se vidi kako Bruno ne samo da ulazi u lokvu, već se u njoj valja toliko dugo dok ne postane potpuno prekriven blatom, od glave do repa. Pas koji je ušao zlatne boje, izašao je kao “čokoladni labrador”.

Komentari na društvenim mrežama brzo su krenuli, a mnogi su bili oduševljeni njegovom transformacijom.

„Ah, da, čuveni zlatni retriver u čokoladnoj verziji“, našalio se jedan korisnik. Drugi je dodao: : „Nilski konj u pogrešnom telu! Kako uopšte diše?!“

Neki su komentarisali da mu se oči jedva vide od blata, dok su drugi pohvalili vlasnike što su mu to dozvolili. Bilo je i onih koji su već razmišljali o onome što sledi: „Kupanje posle ovoga će biti prava avantura“.