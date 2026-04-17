Vlasnici mačaka oduševili su se kada su otkrili da mnogi njihovi ljubimci uživaju kada ih se nežno pređe vlažnom četkicom za zube. Ova neobična metoda nege brzo se proširila društvenim mrežama, a pojedini vlasnici tvrde da se mačke tada vidno opuštaju.

Stručnjaci za ponašanje mačaka objašnjavaju da vlakna četkice mogu podsećati na teksturu jezika majke, što mačići od ranog uzrasta povezuju sa osećajem sigurnosti i smirenosti. Jedan korisnik TikToka podelio je snimak na kojem njegova mačka potpuno opušteno reaguje na ovaj oblik maženja, što je izazvalo brojne reakcije.

Mišljenje stručnjaka

Poznati stručnjak za ponašanje životinja Džekson Galaksi ističe da se slične četkice ponekad koriste i kod mladih ili nesocijalizovanih mačića kako bi im se olakšalo privikavanje na ljudski dodir. Po njegovom objašnjenju, efekat može biti povezan sa asocijacijom na negu koju su dobijali od majke, ali i sa umirujućim dodirom.

Ipak, svi se ne slažu u potpunosti sa tim tumačenjem. Stručnjakinja za ponašanje životinja Žaklin Elis iz Humane Society of Toronto naglašava da uživanje možda nije vezano samo za četkicu, već i za mesta na kojima se mačka dodiruje – posebno zone sa mirisnim žlezdama koje same životinje vole da se stimulišu.

Dodaje da nema štete u isprobavanju ove metode, ali da je važno pratiti reakcije životinje i odmah prekinuti ako se pojavi nelagodnost.

Obratite pažnju na signale mačke

Razumevanje ponašanja mačaka ključno je za njeno dobrostanje. Znakovi nelagodnosti mogu biti preterano lizanje, siktanje, udaranje šapom, raširene zenice, nakostrešeno krzno, spuštene uši ili povlačenje iz kontakta.

U svakom slučaju, najvažnije je posmatrati reakciju ljubimca i prilagoditi interakciju njegovom raspoloženju.