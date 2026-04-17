Iako mnogima deluje neobično, prekomerna stimulacija mačka može dovesti do neprijatnog stanja poznatog kao „stres brkova“.

Mačiji brkovi nisu samo estetski detalj – oni su važan deo čulnog sistema. Svaki brk je povezan sa nervnim završecima i funkcioniše kao izuzetno osetljiv senzor koji prenosi informacije o prostoru direktno u mozak životinje.

Šta je zapravo „stres brkova“?

Ovaj termin opisuje preopterećenje senzora dodira kod mačke. Kada se brkovi stalno sudaraju sa ivicama činije ili drugim predmetima, mozak dobija previše nadražaja koje ne može lako da obradi.

Zbog toga se ne govori o „umoru“, već o stresu i nelagodnosti koji mogu uticati na ponašanje životinje.

Kako prepoznati problem

Iako nije bolest u klasičnom smislu, ovo stanje može značajno uticati na raspoloženje i navike mačke. Najčešći znakovi su:

razdražljivost i nervoza

odbijanje hrane ili vode

nemir i teško smirivanje

trljanje njuške o predmete

agresivne reakcije tokom hranjenja

U nekim slučajevima može doći i do gubitka apetita ili dehidracije.

Zašto se javlja

Najčešći uzrok su duboke i uske činije iz kojih brkovi stalno dodiruju ivice. Pošto brkovi pomažu mački da se orijentiše u prostoru, njihova stalna stimulacija može izazvati konfuziju i stres.

Kako pomoći

Rešenje je jednostavno:

koristiti plitke i široke posude

sipati vodu bliže ivici činije

razmotriti fontanu za vodu

Ove male promene često brzo dovode do poboljšanja ponašanja.

Važno je i da se brkovi nikada ne skraćuju, jer su ključni za orijentaciju i ravnotežu.

Pravilnim izborom posuda i malo pažnje, „stres brkova“ kod mačka se lako može sprečiti i rešiti.