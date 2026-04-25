Kupanje psa deluje kao jednostavna kućna rutina, ali u praksi nosi više rizika nego što se na prvi pogled čini. Vlasnici najčešće obraćaju pažnju na sam proces kupanja – šampon, ispiranje i ponašanje ljubimca – dok jedan od najvažnijih koraka često ostaje zanemaren: pravilno sušenje. Upravo tu se, kako ističu veterinari, krije najveća opasnost po zdravlje kože i dlake.

Vlaga koja ostane zarobljena u krznu, naročito kod pasa sa gustom ili dugom dlakom, može stvoriti idealne uslove za razvoj bakterija, gljivica i iritacija kože.

Najčešća greška: dlaka koja ostaje vlažna

Jedna od najčešćih grešaka vlasnika jeste nedovoljno sušenje nakon kupanja. Mnogi smatraju da je dovoljno psa prebrisati peškirom i pustiti ga da se sam osuši na vazduhu, ali to često nije dovoljno, posebno kod rasa sa gustom poddlakom.

Vlaga koja ostaje uz kožu, naročito u slojevima krzna, može dovesti do neprijatnih promena na koži, uključujući crvenilo, svrab i lokalizovane upale poznate kao „vruće tačke“. Pas tada počinje da se češe ili grize, što dodatno pogoršava stanje i ubrzava širenje problema.

Kako nastaju „vruće tačke“

„Vruće tačke“ su akutna upalna stanja kože koja nastaju usled kombinacije vlage, bakterija i mehaničke iritacije. Problem je što se razvijaju veoma brzo – ponekad u roku od nekoliko sati.

Kada pas oseti nelagodnost, instinktivno počinje da liže, češe ili grize to mesto, čime se oštećuje površinski sloj kože. Na taj način mala iritacija može vrlo brzo prerasti u bolnu, otvorenu ranu koja postaje podložna infekcijama i zahteva veterinarski tretman.

Rase koje su najugroženije

Nisu svi psi podjednako osetljivi na ovaj problem. Posebno su ugrožene rase sa dugom, gustom ili dvostrukom dlakom, jer njihovo krzno zadržava vlagu duže vreme.

Među njima su:

zlatni retriver

nemački ovčar

španijeli

bernardinac

Kod ovih pasa voda lako ostaje zarobljena blizu kože, što povećava rizik od razvoja infekcija. Dodatnu osetljivost imaju i psi sa alergijama ili već postojećim kožnim problemima.

Pravilno sušenje: najvažniji deo nege

Stručnjaci ističu da pravilno sušenje nakon kupanja ima jednaku važnost kao i sam proces pranja. Prvi korak je temeljno brisanje upijajućim peškirom, pri čemu treba ukloniti što više vlage iz dlake.

Nakon toga, po potrebi se može koristiti fen, ali isključivo na mlakom ili hladnom vazduhu, kako bi se izbeglo pregrevanje i dodatna iritacija kože.

Posebnu pažnju treba posvetiti:

ušima, gde zadržavanje vlage može izazvati infekcije

pregibima kože i područjima sa gustom dlakom

razdvajanju dlake kako bi se proverilo stanje kože

Iako kupanje psa deluje kao jednostavan zadatak, upravo faza sušenja presudna je za njegovo zdravlje. Nedovoljno osušena dlaka može dovesti do ozbiljnih kožnih problema, koji se razvijaju brzo i zahtevaju dodatnu negu. Redovnim i pažljivim sušenjem rizici se značajno smanjuju, a koža i krzno ostaju zdravi i negovani.