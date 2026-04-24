Iako deluje kao zabavna i bezazlena scena, pas koji juri svoj rep često pokušava nešto da vam „kaže“. To ponašanje retko je slučajno — iza njega se mogu kriti i fizički i emocionalni razlozi koje ne bi trebalo zanemariti.

Psi ne rade stvari bez razloga. Svako ponavljanje određenog ponašanja, posebno ako postaje učestalo, zapravo je signal da nešto u njihovom okruženju ili organizmu nije u ravnoteži.

Prvo proverite fizičke uzroke

Pre nego što pomislite na dosadu ili stres, važno je isključiti zdravstvene probleme. Svrab je jedan od najčešćih razloga zbog kojih pas juri ili grize rep.

Uzrok mogu biti:

buve ili grinje

alergijske reakcije

kožne infekcije ili dermatitis

Pas tada instinktivno pokušava da dohvati deo tela koji ga iritira. Ako se to ponavlja, može doći i do ranica ili infekcija zbog konstantnog grickanja.

Ako primetite crvenilo, gubitak dlake ili rane, najbolje je konsultovati veterinara pre nego što tražite druga objašnjenja.

Stres i napetost kao okidač

Psi su životinje koje vole rutinu i predvidljivost. Kada se ta ravnoteža poremeti — dolazak gostiju, buka, promene u rasporedu ili nedostatak pažnje — mogu reagovati na različite načine.

Jurenje repa tada postaje svojevrstan „ventil“ za oslobađanje napetosti. To je način da se pas sam umiri ili skrene pažnju sa neprijatnog osećaja.

Ako se takvo ponašanje ponavlja svakodnevno, to može biti znak da pas nema dovoljno stabilnosti, aktivnosti ili osećaja sigurnosti.

Dosada i višak energije

Kod mlađih i aktivnijih pasa, razlog je često mnogo jednostavniji — višak energije i manjak stimulacije. Ako pas nema dovoljno šetnje, igre i mentalnih izazova, sam će pronaći način da se zabavi.

Nažalost, takva „zabava“ lako može prerasti u naviku, pa čak i u kompulzivno ponašanje ako se ne reaguje na vreme.

Kako pomoći psu

Rešenje zavisi od uzroka, ali u većini slučajeva pomaže kombinacija nekoliko stvari:

Uspostavite rutinu – redovne šetnje i obroci u isto vreme stvaraju osećaj sigurnosti

Povećajte aktivnost – više kretanja i igre smanjuju višak energije

Uvedite mentalnu stimulaciju – igre njuškanja, interaktivne igračke i kratki treninzi

Obezbedite miran kutak – mesto gde pas može da se povuče i odmori

Ako se ponašanje nastavi ili pogorša, dobro je potražiti savet veterinara ili stručnjaka za ponašanje pasa.

Jurenje repa nije samo „smešan trik“, već signal koji zaslužuje pažnju. U većini slučajeva uzrok je rešiv — bilo da je u pitanju svrab, stres ili dosada. Kada prepoznate šta vaš pas pokušava da vam kaže, mnogo lakše ćete mu pomoći da se oseća mirno, zdravo i zadovoljno.