Ipak, nepravilna ishrana pasa može dovesti do gojaznosti, problema sa varenjem i ozbiljnih zdravstvenih komplikacija. Zato je važno uspostaviti pravilan režim hranjenja i držati ga se svakodnevno.

Koliko puta dnevno hraniti psa

Kod odraslih pasa preporučuje se dva obroka dnevno, u približno isto vreme i sa razmakom od oko 12 sati. Ovakav raspored pomaže stabilnom radu sistema za varenje i sprečava stalno traženje hrane između obroka.

Kod štenaca je situacija drugačija – njima je potrebno više manjih obroka tokom dana, jer im je organizam u razvoju i troše više energije.

Redosled aktivnosti: šetnja pa obrok

Jedna od čestih grešaka u ishrani pasa jeste pogrešan redosled aktivnosti. Stručnjaci savetuju da psa prvo izvedete u šetnju, a tek nakon toga nahranite.

Hranjenje neposredno pre fizičke aktivnosti može povećati rizik od problema sa želucem, naročito kod većih rasa pasa. Idealno je da se pas nakon šetnje odmori 15 do 20 minuta, a zatim dobije obrok. Nakon jela, važno je obezbediti period mirovanja.

Poslastice i nagrade – skriveni uzrok gojaznosti

Najveći uzrok gojaznosti kod pasa često nisu glavni obroci, već dodatne poslastice. Komadići hrane sa stola, sir, meso ili grickalice koje dajemo usput mogu značajno povećati dnevni unos kalorija.

Preporuka stručnjaka je da poslastice ne prelaze 10% ukupnog dnevnog unosa hrane. Koristan trik je da sve dodatne zalogaje tokom dana stavljate u posebnu posudu, kako biste imali uvid koliko pas zaista pojede van redovnih obroka.

Kako prepoznati da pas ima višak kilograma

Prekomerna težina kod pasa može dovesti do problema poput slabije pokretljivosti, otežanog disanja, dijabetesa i bolesti zglobova, ali i skraćenog životnog veka.

Jednostavan način da proverite kondiciju psa jeste da ga pogledate odozgo – trebalo bi da se vidi blaga linija struka iza rebara. Takođe, rebra bi trebalo da se osete pod prstima pri blagom dodiru.

Ako ne možete da ih napipate, to je jasan znak da je potrebno prilagoditi ishranu i uvesti zdravije navike.

Pravilna ishrana pasa ključna je za njihovo zdravlje i dug život. Uz redovne obroke, kontrolu poslastica i pravilan raspored aktivnosti, možete značajno poboljšati kvalitet života svog ljubimca i sprečiti brojne zdravstvene probleme.