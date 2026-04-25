Strategija? Težiti da se iskoristi Trampova moć izlaznosti, a da se od trka ne napravi referendum o sve nepopularnijem predsedniku.

Plan "iz senke": Republikanci sklanjaju Trampa iz prvog plana

Na zatvorenom sastanku ove nedelje sa najvišim zvaničnicima konzervativne kampanje, Trampovi politički savetnici uključujući šeficu kabineta Bele kuće Suzi Vajls, političkog šefa Džejmsa Blera i dugogodišnjeg anketara Tonija Fabricija predstavili su plan za kandidate kako da promovišu smanjenje poreza republikanaca i politiku borbe protiv inflacije, prema rečima četiri osobe upoznate sa skupom.

Ali republikanci žele da izbegnu da Tramp bude u fokusu kampanje, jer stratezi brinu da bi njegova slaba politička sreća mogla da našteti kandidatima u konkurentnim trkama za Kongres. Trampova stranka se suočava sa teškom borbom da zadrži većinu u Predstavničkom domu i sve većim rizikom od gubitka kontrole nad Senatom.

Među nekim republikanskim operativcima raste zabrinutost da Trampovo predsedništvo i politički uticaj iscrpljuju svoje mogućnosti, prema rečima troje ljudi, plus još jednog iskusnog izvora iz republikanske kampanje, koji je govorio pod uslovom anonimnosti kako bi razgovarao o privatnim sastancima i ponudio iskrene procene.

Tramp izgleda da je zaglavljen u ćorsokaku sa Iranom , gde su i vojni i diplomatski napori daleko od toga da se denuklearizuje Islamska Republika i ponovo otvori Ormuski moreuz nakon dva meseca rata.

Rastuće cene goriva nacionalni prosek je blizu 4 dolara po galonu, prema Američkoj automobilskoj asocijaciji (AAA) prete da neutrališu nove poreske politike iz republikanskog "Zakona o jednom velikom lepom zakonu", najznačajnijeg zakonodavnog dostignuća Trampovog drugog mandata.

Rejting na istorijskom minimumu: Pitanje mentalne oštrine i temperamenta

Samo 36% Amerikanaca odobrava Trampov radni učinak, što je najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, pokazala je anketa Rojtersa/Ipsosa . I mnogi Amerikanci, uključujući i neke republikance, imaju izvesne zabrinutosti zbog temperamenta i mentalne oštrine 79-godišnjeg predsednika nakon niza eksplozivnih ispada.

- Pokušaćemo da nacionalizujemo izbore i kažemo da smo samo Trampov pečat - rekao je Rojtersu politički strateg Trampvorlda.

"Moramo da se izvučemo iz toga i da pokažemo rasu po rasu zašto smo bolji izbor".

Unutar predsednikove političke operacije, entuzijazam da je Tramp efikasan glasnik i dalje jak. Kirsten Pels, nacionalna sekretarka za štampu Republikanskog nacionalnog komiteta, rekla je da će Tramp ostati "najmoćniji pokretač2 izlaznosti konzervativnih birača na srednjoročnim izborima i da republikanski kandidati željno traže njegovu podršku.

Portparolka Bele kuće Olivija Vejls rekla je da je Tramp „nedvosmisleni lider Republikanske stranke i da je posvećen očuvanju većine republikanaca u Kongresu“.

Naglasak na lokalnim pitanjima, ne na Trampu

Na sastanku u ponedeljak, uz kafu i peciva, održanom u nekadašnjem Trampovom luksuznom vašingtonskom hotelu, sada Valdorf Astorija, Trampov tim je zamolio goste da potpišu sporazume o neotkrivanju informacija, a zatim je predvideo da će republikanci pobediti na izborima za preraspodelu izbornih jedinica sledećeg dana u Virdžiniji. Raspoloženje je bilo optimistično, rekli su ljudi upoznati sa skupom.

Detalji sastanka su odmah procurili.

Dan kasnije, glasači u Virdžiniji su odobrili novu kongresnu mapu koju su demokrate nacrtale u korist svoje stranke u novembru.

- Ako ljudi koji osmišljavaju ovaj pristup imaju poverenja u Virdžiniju i budu poraženi u Virdžiniji, morate se zapitati da li su previše samouvereni u vezi sa celim paketom - rekao je jedan od ljudi upoznatih sa sastankom.

Neki republikanski insajderi brzo ističu da su srednjoročni izbori udaljeni još nekoliko meseci i da se mnogo toga može promeniti pre nego što birači izađu na birališta. Ako se oružana neprijateljstva sa Iranom uspore, cene gasa bi mogle pasti, a inflacija bi se mogla smiriti u širem smislu.

- Panika je zbog toga što ljudi trenutno gledaju na stvari, ali mislim da je ključ u projekciji gde bi to moglo biti tokom leta, a to je i dalje veoma promenljivo - rekao je Dejvid Makintoš, predsednik Kluba za rast, koji je povezan sa Trampom.

Uoči izbornog ciklusa, republikanci su planirali da promovišu Trampa kao nosioca standarda stranke i kao ličnost koja je, prema svojoj često ponavljanoj frazi, pretvorila SAD u "najvreliju zemlju bilo gde na svetu".

Vajls je u decembru rekao da će republikanci preokrenuti tradicionalni plan za srednjoročne izbore tako što će Trampa staviti „na glasački listić, umesto da drže aktuelnog predsednika na distanci.

Sada, rekli su ljudi, taj plan je manje atraktivan. Republikanci će nastojati da naglase lokalna pitanja, a ne odanost predsedniku, dodali su.

- Politika se promenila - rekao je drugi od ljudi upoznatih sa sastankom.

"U januaru je nacionalizacija trke oko njega imala smisla".

- Birači ne osećaju da predsednik čini dovoljno da im pojeftiniji život, ali i dalje veruju da republikanci to žele - rekla je ta osoba.

Strateg Trampvorlda dodao je da niska popularnost Demokratske stranke daje republikancima efikasnu suprotnost političkim idejama.

Trampova slaba podrška, međutim, mogla bi dati demokratama plodno tlo da republikanske kandidate povežu sa predsednikovim manama, što bi neke konzervativne aktiviste u kampanji učinilo skeptičnim prema političkom pristupu Bele kuće.

Izneverena obećanja: Od "predsednika mira" do otvorenog rata sa Iranom

Nakon što je 2024. godine vodio kampanju kao kritičar "glupih ratova" i predstavljao sebe kao "predsednika mira", Tramp sada nadgleda najveću američku vojnu operaciju od invazije na Irak 2003. godine.

Kritičari kažu da je Trampova administracija pokazala malo razmatranja o tome kako će Iran odgovoriti na zajednički američko-izraelski napad ili ogromne ekonomske posledice, uključujući neviđeni globalni šok u snabdevanju energijom i pretnju svetske finansijske recesije.

Trampova odluka u utorak da na neodređeno vreme produži ono što je prvobitno bilo dvonedeljno primirje široko je shvaćena kao povlačenje, pri čemu Teheran zadržava kontrolu nad Ormuskim moreuzom i posvećenost nuklearnom programu.

Aron Dejvid Miler, bivši pregovarač za Bliski istok i za demokratsku i za republikansku administraciju, rekao je da Iran veruje da ima prednost u vezi sa vitalnim kanalom za isporuku nafte i da može da podnese veće ekonomske probleme od Trampa.

- Iranci misle da je Trampova tolerancija za ekonomsku i političku cenu ograničena - rekao je Miler, stručnjak iz Karnegijeve fondacije za međunarodni mir.

"Spremni su da sačekaju da prođe".