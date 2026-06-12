Životinja je pronađena potpuno sama, na nadmorskoj visini većoj od 2.000 metara, iscrpljena, žedna i bez ikakvih uslova za preživljavanje.

Prema navodima spasilaca, postoje ozbiljne sumnje da je pas namerno ostavljen na nepristupačnom planinskom području, bez hrane, vode i mogućnosti da pronađe put do sigurnosti.

Pronađena na ivici snage

Kujica je bila izložena jakom planinskom suncu i ekstremnim uslovima. Kada ju je grupa planinara ugledala, odmah je bilo jasno da joj je potrebna hitna pomoć.

Iscrpljena životinja jedva je stajala na nogama, a svaki trenutak bio je dragocen. Planinari su joj dali svu vodu koju su imali kako bi je održali u životu dok ne pronađu način da je bezbedno spuste sa planine.

„Niko ne može ni da zamisli koliko je dugo tamo čekala sama“, naveli su iz fondacije koja je kasnije preuzela brigu o njoj.

Šest sati nosili su je u rancu

Pošto kujica nije imala snage da sama hoda, planinari su doneli odluku koja je mnoge ganula.

Smestili su je u ranac i krenuli na dug i naporan put ka dolini. Čak šest sati pešačili su planinskim stazama, noseći je sve vreme kako bi je izvukli na sigurno.

Njihova humanost i upornost na kraju su spasili jedan život.

Sada je na sigurnom i čeka novi početak

Nakon spasavanja, kujica je predata organizaciji The Imsirovic Dog Foundation, koja će voditi računa o njenom oporavku.

Iako još nije poznato kako je završila na tako nepristupačnom mestu, priča je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama. Mnogi veruju da je namerno ostavljena, dok se istovremeno nadaju da će nakon oporavka pronaći porodicu koja će joj pružiti ljubav i sigurnost kakvu zaslužuje.

Ova dirljiva akcija spasavanja još jednom je pokazala koliko jedan gest dobrote može da napravi razliku između života i smrti.