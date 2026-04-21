Istraživanja pokazuju da postoje sitnice koje nama deluju beznačajno, a psima svakodnevno donose veliku radost. Takve navike često zadovoljavaju njihove prirodne instinkte, potrebe čula ili želju za bliskošću. Ono što je za nas malo, njima može značiti mnogo.

Iako ste možda već pažljivi i privrženi svom kućnom ljubimcu, uvek postoji još načina da ga usrećite.

Evo nekoliko jednostavnih, često zanemarenih stvari koje psi posebno vole:

Njuškanje tokom šetnje

Umesto da šetnju pretvorite u trku, dozvolite psu da zastane i istražuje mirise. Na taj način „čita“ informacije iz okoline i dobija važnu mentalnu stimulaciju.

Izraz lica i kontakt očima

Pozdravite psa blagim osmehom i podignutim obrvama. Istraživanja sugerišu da psi pažljivo prate mimiku lica i da im ovakvi signali jasno pokazuju da vam je drago što ga vidite.

Boravak na istom nivou



Sedenje ili ležanje na podu pored psa, makar na nekoliko minuta, može značajno da ojača vašu povezanost. Kada ste na istom nivou, pas se oseća opuštenije i sigurnije nego kada ga posmatrate odozgo.

Male promene u svakodnevnom ponašanju često imaju veliki efekat – i upravo kroz takve sitnice gradite poverenje i sreću svog psa.