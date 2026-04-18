Ipak, postoje jednostavni trikovi koji mogu pomoći da vaša garderoba ostane čista i bez dlačica, bez obzira na to koliko vaš ljubimac linja.

Korišćenje maramica za sušenje veša

Jedan od najefikasnijih načina za uklanjanje dlaka jeste korišćenje maramica za sušenje veša. One ne samo da omekšavaju tkaninu i daju prijatan miris, već i smanjuju statički elektricitet.

Prema rečima stručnjaka iz Procter & Gamble, statički elektricitet je glavni razlog zbog kog se dlake lepe za odeću. Kada se smanji, dlačice se lakše uklanjaju tokom sušenja.

Trik sa mokrom rukavicom

Ako nemate valjak za uklanjanje dlaka, možete koristiti jednostavan kućni trik. Blago navlažena gumena rukavica efikasno „skuplja“ dlake sa tkanine.

Vlaga pomaže da se dlačice zalepe za rukavicu umesto za odeću, pa ovaj metod odlično funkcioniše i na garderobi i na nameštaju.

Sušara kao brzo rešenje

Za brzo uklanjanje dlaka sa većih količina odeće, ubacite stvari u sušaru na ciklus bez toplote (hladan vazduh) na oko 10 minuta.

Većina dlaka će završiti u filteru, ali je važno da nakon toga očistite unutrašnjost sušare kako biste sprečili da se dlačice ponovo zalepe za odeću.

Kako pravilno prati odeću punu dlaka

Ako je odeća posebno puna dlaka, preporučuje se korišćenje jačih programa pranja, poput ciklusa za jako zaprljan veš ili dodatnog ispiranja.

Stručnjaci savetuju i upotrebu deterdženata na bazi enzima, koji pomažu u razgradnji materija zbog kojih se dlake lepe za tkaninu.

Birajte odeću koja ne privlači dlake

Određene vrste tkanina lakše privlače dlake kućnih ljubimaca. Materijali poput flisa, pamuka i pletenih tkanina zadržavaju dlačice mnogo više nego glatke tkanine.

Ako imate kućne ljubimce, birajte garderobu koja manje privlači dlake, posebno tokom perioda linjanja.

Oblačite se u poslednjem trenutku

Jedan od praktičnih saveta je da se oblačite neposredno pre izlaska iz kuće. Što duže nosite odeću po stanu, veća je verovatnoća da će se dlake zalepiti za nju.

Držite alat za uklanjanje dlaka pri ruci

Praktično je imati valjak ili gumeni alat za uklanjanje dlaka u hodniku, automobilu ili kancelariji.

Silikonski i gumeni alati su posebno efikasni jer uklanjaju dlake iz dubine tkanine, a ne samo sa površine.

Redovno negujte svog ljubimca

Jedan od najvažnijih koraka je redovno četkanje i kupanje kućnih ljubimaca. Time se smanjuje količina dlaka koja završava na odeći i u prostoru.

I kratkodlaki ljubimci zahtevaju negu, posebno tokom proleća kada je linjanje najintenzivnije.

Jednostavni trikovi za čistu odeću bez dlaka

Kombinacijom ovih saveta možete značajno smanjiti prisustvo dlaka kućnih ljubimaca na garderobi.

Redovno održavanje odeće i pravilna nega ljubimaca ključ su za čistu i urednu garderobu bez dlačica.