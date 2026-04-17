Sezona linjanja znači da dom u kojem žive pas i mačka lako može izgledati kao „snežna kugla“ ispunjena dlakama. Koliko god da se trudimo, dlake se stalno pojavljuju – na odeći, nameštaju i u svakom uglu stana.

Ipak, uz nekoliko praktičnih navika moguće je značajno smanjiti količinu dlaka koje završavaju na garderobi.

Redovno čišćenje pravi najveću razliku

Stručnjaci ističu da je ključ u tome da se dlake uklone pre nego što dospeju na odeću. Dnevno usisavanje ili brza provera poda može napraviti veliku razliku, a u tome može pomoći i robotski usisivač.

Takođe, često se zaboravljaju „skriveni rezervoari“ dlaka – jakne, tepisi, zavese i unutrašnjost automobila. Ako se ne čiste redovno, lako prenose dlake nazad na odeću.

Napravite „čistu zonu“ u domu

Ne mora ceo stan biti besprekorno čist – dovoljno je da imate jedan prostor gde se dlake minimiziraju. To može biti jedna stolica ili deo sofe gde ljubimci ne dolaze.

Prekrivači i ćebad koji se mogu prati su praktično rešenje, jer se lako skidaju i peru kada se nakupi dlaka.

Mali trikovi u pranju odeće

Maramice za sušenje pomažu jer smanjuju statički elektricitet, koji privlači dlake na tkaninu. Takođe, kratak ciklus u sušari bez toplote može skinuti većinu dlaka sa odeće pre pranja.

Kod pranja, korisni su duži ciklusi i dodatno ispiranje, kao i deterdženti koji bolje razgrađuju nečistoće.

Brza rešenja za odeću

Jedan od najjednostavnijih trikova je korišćenje blago navlažene gumene rukavice – dlake se lako zalepe za nju i skidaju sa tkanine.

Takođe, odeća koja privlači manje dlaka (glatke tkanine umesto flisa i pletiva) može znatno pomoći u svakodnevici.

Prevencija počinje od ljubimca

Redovno četkanje i održavanje higijene pasa i mačaka smanjuje količinu dlaka u samom izvoru. Posebno tokom sezone linjanja, to je jedna od najefikasnijih mera.

Uz malo discipline i nekoliko trikova, sezona linjanja ne mora da znači stalnu borbu sa dlakama na odeći.