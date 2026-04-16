Scena u kojoj pas uporno pokušava da uhvati sopstveni rep često deluje simpatično i zabavno. Ipak, iza ovog ponašanja ne krije se uvek samo igra – ono može ukazivati i na dublje probleme, bilo fizičke ili psihičke prirode.

Najčešći razlog je jednostavna dosada. Psi koji provode mnogo vremena sami ili nemaju dovoljno stimulacije često traže način da se zabave. Osim fizičke aktivnosti, njima je potrebna i mentalna stimulacija – interaktivne igračke, učenje novih komandi ili kraće, ali raznovrsne aktivnosti mogu značajno smanjiti potrebu za ovakvim ponašanjem.

Međutim, jurenje repa može imati i zdravstvenu pozadinu. Svrab izazvan alergijama, buve ili druge vrste parazita, kao i iritacije kože u predelu repa, česti su uzroci. Ukoliko pas učestalo juri rep i pritom pokazuje dodatne simptome poput češanja, lizanja ili crvenila kože, preporučuje se pregled kod veterinara.

Ne treba zanemariti ni psihičko stanje životinje. Kod nekih pasa, ovo ponašanje može biti odgovor na stres, posebno ako su često sami ili su nedavno prošli kroz promene u okruženju. U ređim slučajevima, može ukazivati i na opsesivno-kompulzivni poremećaj.

Posebnu pažnju treba obratiti ako pas uporno ponavlja ovu radnju i ne reaguje na pokušaje da mu se skrene pažnja. Tada je preporučljivo potražiti pomoć stručnjaka, poput veterinara ili bihejvioriste.

Zanimljivo je da su i naučna istraživanja pokušala da objasne ovu pojavu. Studija iz 2011. godine, sprovedena na 333 bulterijera, pokazala je da mužjaci češće ispoljavaju ovakvo ponašanje nego ženke, kao i da postoji povezanost sa određenim oblicima agresivnog ponašanja. Ovo ukazuje na moguću vezu između jurenja repa i specifičnih bihejvioralnih obrazaca kod pasa.