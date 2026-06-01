Kamera je snimila delovanje policije na protestu ispred Ministarstva prosvete u Valensiji u Španiji.

Naime, jedna od nastavnica blokaderka pokušala je da blokaira saobraćaj na jednoj avenij. Međutim, policajac je odmah reagovao i u tome je onemogućio.

Na snimku je prikazana nastavnica blokaderska kako hoda putem usred pokušaja blokade saobraćaja, a policajac, čija je glava prekrivena kacigom, trči prema njoj, snažno je gura otpozadi i obara na zemlju. Kako se vidi na snimku ona ostaje da leži na zemlji

Kako u članici Evropske unije postupa policija kada se susretnu sa blokaderima koji žele da zaustave saobraćaj možete pogeledati u narednom snimku: