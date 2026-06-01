"Od pomorskih operacija EU do teško stečene nuklearne stručnosti, EU može da igra konkretnu ulogu u tome da svaki sporazum bude trajan", navela je Kalas uoči sastanka sa pakistanskim vlastima u Islamabadu.

Prema njenim rečima, EU može da pomogne u učvršćivanju prekida vatre i da se pozabavi nuklearnim pitanjima.

"Uz pomoć Pakistana, u toku je blagi diplomatski pritisak da se produži primirje između SAD i Irana i ponovo otvori Ormuski moreuz. Ali svaki privremeni sporazum mora biti praćen dubljim razgovorima o nuklearnom pitanju, raketama, posrednicima i drugim pitanjima", istakla je Kalas.

Prema njenim reči,a EU je spremna da doprinese održivom i mirnom rešenju, navodi se u objavi na sajtu Evropske službe za spoljne poslove.

"Donosimo ekonomsku prednost, teško stečeno nuklearno znanje, dugogodišnje odnose s partnerima širom Zaliva i direktnu saradnju sa samim Iranom. Vidim konkretnu ulogu EU u pomoći da svaki eventualni sporazum bude trajan, bilo kroz pomorske operacije, ekonomske podsticaje koji podržavaju dugoročnu stabilnost ili druga pitanja.

Kalas će se danas u Pakistanu sastati sa premijerom te zemlje Šehbazom Šarifom, ministrom spoljnih poslova Muhamedom Išakom Darom i načelnikom generalštaba Sajedom Asimom Munirom.

Kako navodi briselski Politiko, američki predsednik Donald Tramp nezadovoljan je stavom Evrope o ratu u Iranu, a još nije jasno kakvu ulogu bi EU imala u pregovorima nakon okončanja rata Irana i SAD.