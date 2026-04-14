U dirljivom videu, vlasnik psa Tomija, koji je nedavno dobio ćerku, priznao je da se u početku plašio kako će se pas snaći. „Ako prolazite kroz iscrpljujuće prve dane sa bebom i pitate se kako se vaš pas nosi sa tim“, napisao je uz video na kojem se igra sa devojčicom, dok Tomi nepomično stoji pored TV ormarića i posmatra ih.

Takvo ponašanje, kaže, zabrinulo ga je i pitao se da li će pas moći da se navikne na promene u kući. Međutim, nastavak videa pokazuje da nije bilo razloga za strah.

Vlasnik je napisao šta se dalje desilo, a zatim se pojavljuju snimci Tomija kako se nežno igra sa bebom, pokazujući koliko su se povezali.

„Kao što kaže pesma grupe Vengaboys - 'Sreća je odmah iza ugla'“, dodao je u opisu. Takođe je rekao da bi svaka novopečena majka koja ima slične dileme trebalo da pogleda video, posebno ako je bila veoma vezana za svog psa pre nego što je dobila dete.

Video je izazvao brojne pozitivne reakcije. U komentarima, gledaoci su Tomija nazvali „dobrim dečakom“ i „najboljim bratom“. Objava je sakupila više od tri hiljade lajkova, što pokazuje da je priča dirnula mnoge.