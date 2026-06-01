Francuske vlasti su danas saopštile da je francuska ratna mornarica zadržala tanker Tagor u Atlantskom okeanu jer je navodno plovio iz Murmanska pod lažnom zastavom, prenosi agencija RIA Novosti.

Ruska ambasada u Parizu je saopštila da Francuska nije obavestila Rusiju da će protiv ovog tankera preduzimati bilo kakve akcije. U međuvremenu, ruska diplomatska misija je potvrdila da je kapetan tankera, po svemu sudeći, ruski državljanin.

"Smatramo takve akcije nezakonitim. One se graniče sa činom međunarodne piraterije", rekao je Peskov u razgovoru sa novinarima.

Predsednik Francuske Emanuel Makron potvrdio je ranije danas da se francuska mornarica ukrcala na tanker Tagor za prevoz nafte koji je pod međunarodnim sankcijama isplovio iz Rusije.

"Naša odlučnost je nepokolebljiva i apsolutna. Ova operacija je izvedena u Atlantskom okeanu, na otvorenom moru, uz podršku nekoliko partnera, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, i uz strogo poštovanje pomorskog prava", rekao je Makron u objavi na društvenoj mreži Iks.

Prema njegovim rečima, "neprihvatljivo je da brodovi zaobilaze međunarodne sankcije, krše pomorsko pravo i finansiraju rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine više od četiri godine".

"Ovi brodovi, koji zanemaruju čak i najosnovnija pravila pomorske plovidbe, takođe predstavljaju pretnju po životnu sredinu i bezbednost svih", zaključio je Makron.

BONUS VIDEO