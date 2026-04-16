Na društvenoj mreži X objavljena je tvrdnja da je za paljenje mlina osumnjičen maloletnik M.K, koji je, kako se navodi, priveden nakon što je slučaj rasvetljen zahvaljujući snimku nastalom tokom samog izvršenja dela. Prema tim navodima, ključni trag bio je video koji je zabeležio njegov drug, a koji je potom pomogao policiji da rekonstruše događaj.

U centru pažnje našla se i majka maloletnika, M.S., koja se u objavama označava kao aktivna učesnica protesta i političkih okupljanja blokadera. Autori objava tvrde da je ona navodno podstrekivala sina na ovaj čin, sa ciljem da se odgovornost prebaci na vlast i izazove revolt građana.

Ove tvrdnje izazvale su lavinu reakcija na društvenim mrežama. Komentari su oštri, puni osude i zaprepašćenja, a korisnici posebno ističu težinu eventualne manipulacije maloletnim detetom u političke svrhe. U delu javnosti dominira stav da bi, ukoliko se optužbe potvrde, reč bila o ozbiljnom zloupotrebljavanju roditeljske uloge i pokušaju izazivanja društvenih tenzija.

Dodatnu buru izazvale su i prozivke na račun pokreta Kreni-Promeni i njegovog lidera Sava Manojlovića, koji su među prvima javno reagovali na požar, optužujući vlast za odgovornost. Sada se, u svetlu novih tvrdnji, postavlja pitanje da li će uslediti izvinjenje ukoliko se ispostavi da su optužbe bile neosnovane.

Ipak, važno je naglasiti da su informacije koje kruže društvenim mrežama za sada nezvanične i da nadležni organi još nisu objavili kompletne rezultate istrage. Upravo zbog toga, javnost očekuje zvanično saopštenje koje bi razjasnilo sve okolnosti ovog slučaja.

Dok se čekaju odgovori institucija, jedno je sigurno — požar u starom mlinu „Suvobor“ prerastao je iz lokalnog incidenta u slučaj sa ozbiljnim društvenim i političkim implikacijama, koji će, po svemu sudeći, još dugo ostati u fokusu javnosti.

