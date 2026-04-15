Jedna žena je pomislila da će se njen miran dan kod kuće pretvoriti u scenu iz horor filma kada je jeziva muzika iznenada počela da odjekuje kroz stan. Ali pravi uzrok zvuka nasmejao je internet. Čitav događaj je snimljen u TikTok videu koji je postao viralan.

Video je zabeležio trenutak dok je pokušavala da se opusti kada je iznenada čula zloslutnu melodiju. Odjednom se začuo zvuk, stvarajući atmosferu kao iz horor filma.

Muzika, koju je opisala kao muziku iz trilera, navela ju je da ustane i istraži o čemu se radi. U opisu videa, našalila se: „Iskreno sam mislila da će me neko ubiti“, dajući do znanja koliko je bila uplašena u tom trenutku.

Dok se oprezno kretala ka izvoru zvuka, napeta melodija je postajala sve glasnija. Na trenutak, snimak zaista izgleda kao uvod u horor film, sve dok se ne otkrije prava istina iza misterioznog zvuka.

Umesto provalnika ili natprirodne pojave, krivac se ispostavio kao mnogo bezopasniji i smešniji. Video prikazuje njenu crnu mačku kako mirno sedi na električnom klaviru. Životinja je nekako uspela da uključi podešavanje koje je instrument učinilo da zvuči kao, kako je vlasnica opisala, „muzika iz trilera“. Kada je shvatila šta se dešava, njen strah se brzo pretvorio u smeh. Ono što je u početku izgledalo kao zastrašujuće iskustvo ispostavilo se kao rezultat mačje igre, piše Newsweek.

Video je brzo postao viralan, sakupivši više od 458.000 pregleda i više od 143.000 lajkova. Od objavljivanja u januaru, video je sakupio više od 630 komentara.

„Sviđa mi se što si mislio da će se ubica prvo zagrejati uz muziku“, napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: „Prava energija crne mačke.“ Neki su nastavili u tonu horor filma, a jedna osoba je prokomentarisala: „Spavala bih sa jednim otvorenim okom“, dok je druga zaključila: „Znala sam da je to mačka, pokušava da osvoji nagradu za najbolju muziku u horor filmu.“