U tom trenutku svetla se priguše, gosti ustaju, a pesma koju mladenci izaberu često nosi posebnu simboliku njihove ljubavi, zajedničkih uspomena i početka zajedničkog života.

Zbog toga je jedno nedavno venčanje izazvalo veliku pažnju i brojne reakcije na društvenim mrežama. Gosti su očekivali romantičnu baladu, nežne stihove i emotivan trenutak, ali umesto toga dočekalo ih je potpuno neočekivano muzičko iznenađenje koje je mnoge ostavilo bez teksta.

Jedna gošća, koja je iskustvo podelila na Reditu, navela je da nije mogla da veruje šta čuje kada je počeo prvi ples. Kako je opisala, u jednom trenutku je pogledala oko sebe pokušavajući da shvati da li su i drugi gosti zbunjeni, i ubrzo shvatila da nije jedina.

Ceremonija je, prema njenim rečima, tekla uobičajeno sve do trenutka kada je voditelj najavio „posebnu pesmu“ za prvi ples mladenaca. Tada su mladenci zaplesali uz pesmu „Before He Cheats“ pevačice Kejri Andervud (Carrie Underwood), koja je poznata po potpuno drugačijoj, nimalo romantičnoj temi.

Problem je u tome što ova pesma govori o prevari, besu i osveti partneru. Stihovi opisuju uništavanje automobila, bušenje guma i emotivni slom nakon otkrivene nevere, što je u potpunoj suprotnosti sa tradicionalnom atmosferom prvog plesa.

Prema navodima gošće, reakcije gostiju bile su podeljene – deo prisutnih bio je potpuno zbunjen, dok drugi nisu obraćali pažnju na tekst pesme ili su jednostavno prihvatili neobičan izbor mladenaca.

Ono što je dodatno iznenadilo prisutne jeste činjenica da su mladenci tokom plesa delovali srećno i opušteno, kao da je u pitanju klasična romantična balada. Nakon venčanja, gošća je pokušala da sazna da li iza izbora pesme postoji neka interna šala ili posebna priča, ali, kako je navela, nije dobila jasan odgovor ni od bliskih poznanika mladoženje.

Ubrzo nakon objave, diskusija na internetu se proširila, a korisnici su počeli da komentarišu neobičan izbor muzike za prvi ples. Mnogi su izrazili čuđenje, ističući da ovakav izbor teško može da se uklopi u trenutak koji bi trebalo da simbolizuje ljubav i početak zajedničkog života.

Ipak, bilo je i onih koji su pretpostavili da pesma možda ima lično značenje za par ili da je povezana sa trenutkom njihovog upoznavanja, pa je zbog toga izabrana uprkos tekstu.

U komentarima su se pojavila i lična iskustva drugih korisnika sa neobičnim muzičkim izborima na svadbama, što je dodatno pokrenulo raspravu o tome koliko mladenci danas odstupaju od tradicionalnih pravila.

Na kraju, većina se složila da je upravo ovaj prvi ples jedan od najneobičnijih i najbizarnijih koje su ikada videli, jer je umesto romantične atmosfere doneo priču o prevari i osveti – potpuno suprotno od onoga što se očekuje od jednog od najlepših trenutaka venčanja.