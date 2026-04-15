 

Najodlikovaniji živi vojnik iz Australije Ben Roberts -Smit, koji je bio prethodnih godina bio ponos i dika u toj zemlji, šokirao je ceo svet nakon što je uhapšen. To što je uhapšeni još i najmanji  je problem, kada se sazna zbog čega je uhapšen. 

Smitu su stavljene lisice na ruke zbog sumnje da je počinio ratni zločin u Avganistanu, a dela koja mu se stavljaju na teret ravna su najgorem košmaru. Osoba koja je služila za primer preko noći je postala najomrženija ličnost. 

U krivičnom postupku, Roberts-Smit se suočava sa jednom optužbom za ratni zločin ubistva, jednom za saučesništvo u naručivanju ubistva i tri za pomaganje, podsticanje, savetovanje ili nabavljanje ubistva. Maksimalna kazna za optužbe je doživotni zatvor.

Dela za koja se sumnjiči su: Ubistvo starijeg čoveka, bacanje muškarca sa litice sa lisicama na rukama, pucanje u invalida, a zatim je    
je koristio njegovu protezu i pio iz nje, pucao je navodno nenaoružanom tinejdžeru u glavu i podsticao neiskusne druge vojnike da ubijaju starije.
Kako se navodi, 21 vojnik su svedočili protiv njega. 

Ovaj čovek je čak 2011.godine dobio odlikovanje za hrabrost. 
On je sada pred sudom, a sledeće ročište je zakazano za 17. april.  

Vojnik negira krivicu. 

BONUS VIDEO 

 

 

 