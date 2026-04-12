Video dve mačke koje se udružuju za neobičnu misiju u kuhinji postao je viralan na TikToku, skupivši više od dva miliona pregleda.

U snimku se može se videti kako crno-siva mačka uporno udara šapom u donju fioku kuhinjskog elementa, a druga stoji pored nje i radi to isto.

„Ne znam zašto su u sukobu sa tom fiokom? Ona je ovde otkako smo se uselili“, napisala je vlasnica u opisu videa. Međutim, u svemu je pronašla nešto pozitivno: „Bar su se zbližile.“

Video prikazuje kako mačke polako, ali uporno naizmenično udaraju u ručku fioke, kao da su na zajedničkoj misiji koju samo one razumeju.

Video je ubrzo privukao brojne komentare gledalaca koji su podelili slična iskustva sa svojim mačkama, od kojih su neka imala uznemirujući ishod.

„Ne želim da vas plašim, ali moja mačka je radila istu stvar sa fiokom. Odlučili smo da renoviramo kuhinju i izvadili smo ormariće. Pogodite šta je bilo ispod te fioke kojom je bila opsednuta? Čitavo gnezdo miševa“, upozorio je jedan korisnik.

Drugi je podelio sličnu zabrinutost: „Imao sam isto iskustvo sa svojom mačkom i donjim kuhinjskim ormarićem. Ispostavilo se da je tamo bio miš.