Mačke važe za jedne od najbezbednijih kućnih ljubimaca. Spavaju pored dece, šetaju po stanu, maze se sa vlasnicima i deluju potpuno bezazleno. Ipak, veterinari upozoravaju da pojedine bolesti i infekcije mogu da se prenesu sa mačke na čoveka, a problem je što simptomi često liče na običan umor, prehladu ili alergiju.

Mnogi veruju da nema razloga za brigu ako mačka ne izlazi napolje. Međutim, stručnjaci objašnjavaju da ljubimac može doneti bakterije i parazite preko šapa, sirovog mesa ili čak obuće vlasnika.

Toksoplazmoza

Toksoplazmoza se smatra jednom od najpodmuklijih infekcija koje mogu biti povezane sa mačkama. Najčešće se o njoj govori kada su trudnice u pitanju, ali ona može biti opasna i za druge ljude.

Problem je što simptomi dugo mogu biti gotovo neprimetni. Ljudi često osećaju samo umor, bolove u mišićima, nesanicu ili iscrpljenost, pa sve pripisuju stresu i svakodnevnom tempu života.

Najveći rizik postoji prilikom čišćenja posipa i kontakta sa mačjim izmetom bez zaštite.

Bolest mačjeg ogreba

Felinoza, poznata i kao bolest mačjeg ogreba, može izgledati bezazleno na početku. Većina ljudi samo dezinfikuje ogrebotinu i ne obraća pažnju.

Međutim, nekoliko dana kasnije mogu se pojaviti temperatura, otečeni limfni čvorovi i jaka slabost. Lekari navode da pojedini pacijenti dugo ne povežu svoje stanje sa ogrebotinom koju su prethodno dobili od ljubimca.

Gljivične infekcije

Lišaj kod mačaka često izgleda kao mala ćelava površina na krznu, zbog čega vlasnici misle da je reč o običnom linjanju.

Ali kod ljudi je dovoljan i kratak kontakt sa dlakom, ćebetom ili nameštajem na kojem je mačka ležala da bi se infekcija prenela. Gljivice se posebno brzo šire kod dece i osoba sa oslabljenim imunitetom.

U početku mnogi misle da je reč o alergiji ili običnoj iritaciji kože.

Buve

Mnogi veruju da mačje buve ostaju samo na životinji, ali to nije tačno. Ovi paraziti mogu ujesti i čoveka, a posledice nisu samo svrab.

Kod osetljivijih osoba mogu izazvati ozbiljne upale kože, crvenilo i alergijske reakcije.

Kako da se zaštitite?

Veterinari ne savetuju da se ljudi plaše mačaka ili odriču ljubimaca, već da povedu više računa o higijeni i prevenciji.

Preporučuje se:

redovno čišćenje posipa i činija,

tretiranje mačke protiv buva i parazita,

vakcinacija,

izbegavanje sirovog mesa u ishrani ljubimca,

redovne kontrole kod veterinara.

Posebnu pažnju treba obratiti ako mačka ima:

opadanje dlake,

ranice na koži,

konstantan svrab,

suzne oči,

letargiju,

gubitak apetita.

Stručnjaci podsećaju da mnoge infekcije mogu dugo biti skrivene, pa je važno reagovati na vreme.

Ipak, veterinari naglašavaju da mačke ljudima donose mnogo više koristi nego štete – smanjuju stres, pomažu protiv usamljenosti i pozitivno utiču na san. Najvažnije je da ljubav prema ljubimcu prati i odgovornost prema njegovom zdravlju, ali i sopstvenom.