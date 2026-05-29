Rekordni toplotni talas koji je zahvatio veliki deo Evropeizazvao je vanredna upozorenja, poremećaje i smrtne slučajeve širom kontinenta, dok stručnjaci upozoravaju da su posledice klimatskih promena sve vidljivije.

U Velikoj Britaniji broj smrtnih slučajeva u otvorenim vodama tokom talasa ekstremnih vrućina porastao je na deset nakon što je jedan tinejdžer preminuo tokom kupanja u okrugu Kent. Policija navodi da se njegova smrt za sada ne tretira kao sumnjiva.

Poslednjih dana širom Ujedinjenog Kraljevstva zabeležen je niz tragedija u rekama, jezerima i drugim otvorenim vodama, dok su temperature obarale majske rekorde. Među žrtvama su dvanaestogodišnji dečak koji se utopio u reci Ribl u Ribčesteru, petnaestogodišnjak koji je stradao u jezerima Svonholm u Linkolnu, kao i trinaestogodišnji dečak koji je poginuo na brani Lidbiter u Zapadnom Jorkširu.

Telo tinejdžerke pronađeno je u vodenom parku Kingsberi u Vorikširu, dok su tela još dvojice tinejdžera pronađena u Ročdejlu i Nortviču. U Irskoj je takođe stradao jedan tinejdžer tokom kupanja u moru u okrugu Dablin.

Kraljevsko nacionalno društvo za spasavanje na moru (RNLI) upozorilo je da su otvorene vode i dalje veoma hladne uprkos visokim temperaturama vazduha i da postoji ozbiljna opasnost od utapanja tokom toplotnog talasa.

U Francuskoj je prijavljeno najmanje sedam smrtnih slučajeva povezanih sa ekstremnim vrućinama, uključujući utapanja i incidente tokom sportskih aktivnosti. Učesnik trke u Parizu preminuo je tokom događaja, dok je desetoro ljudi hospitalizovano. Kod Liona je preminula dvadesetosmogodišnja žena usled hipertermije tokom sportskog takmičenja u zatvorenom prostoru.

Francuska meteorološka služba izdala je narandžasta upozorenja za više departmana, a Ministarstvo sporta pozvalo je građane na maksimalan oprez tokom fizičkih aktivnosti.

Italija je takođe pod snažnim udarom vrućina. Ministarstvo zdravlja podiglo je stepen upozorenja za više gradova, dok se za pojedine oblasti očekuje i crveni meteo alarm. Pod narandžastim upozorenjem nalaze se Bolcano, Breša, Frozinone, Peruđa, Rijeti, Trst, Venecija, Milano, Viterbo i Verona.

U regionu Lacio, gde se nalazi Rim, uvedena su ograničenja rada na otvorenom između 12.30 i 16 časova za poslove koji podrazumevaju dugotrajno izlaganje suncu.

Meteorolozi upozoravaju da je snažna anticiklonska cirkulacija iznad Mediterana donela temperature znatno iznad proseka za ovo doba godine, dok su pojedine oblasti Evrope suočene i sa povećanim rizikom od požara i nestašice vode.

U Nemačkoj su vlasti Severne Rajne-Vestfalije apelovale na građane da smanje potrošnju vode i izbegavaju zalivanje bašti i punjenje bazena.U Portugalu raste strah od šumskih požara, dok stanovnici Iberijskog poluostrva prijavljuju ozbiljne probleme sa spavanjem zbog noćnih temperatura koje ne padaju ispod 20 stepeni.

London je ove sedmice zabeležio temperaturu od 35,1 stepen Celzijusa, čime je oboren rekord za maj, dok je u Kju Gardensu prvi put u istoriji izmereno 34,8 stepeni u maju.

I Rusiju je zahvatio talas vrućina. Moskva je 20. maja oborila temperaturni rekord star više od jednog veka, kada je izmereno 30 stepeni Celzijusa.

Izvršni sekretar Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (UNFCCC) Sajmon Stil upozorio je da je aktuelni toplotni talas "brutalni podsetnik" na posledice klimatske krize.

"Glavni krivac je svetska zavisnost od uglja, nafte i gasa, kao i uništavanje šuma", rekao je Stil, upozorivši da ekstremne vrućine imaju ozbiljne posledice po živote ljudi, ekonomiju i energetsku stabilnost.

Prema podacima Evropske službe za klimatske promene Kopernikus i Svetske meteorološke organizacije, Evropa se od osamdesetih godina prošlog veka zagreva dvostruko brže od globalnog proseka, dok toplotni talasi postaju sve češći i intenzivniji.

Meteorolozi očekuju da bi talas ekstremnih temperatura mogao da oslabi tokom vikenda, ali upozoravaju da će ovakvi vremenski ekstremi postajati sve učestaliji.