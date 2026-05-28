Generalni sekretar NATO-a Mark Rute žestoko je napao Sloveniju i optužio vlasti u Ljubljani da manipulišu podacima o izdvajanjima za odbranu, čime, kako tvrdi, direktno potkopavaju kolektivnu bezbednost Alijanse.

U oštrom pismu upućenom premijeru Robertu Golobu, koji trenutno obavlja tehnički mandat, Rute je poručio da Slovenija zapravo ne izdvaja obećanih dva odsto BDP-a za vojsku, već znatno manje.

Prema tvrdnjama NATO-a, stvarna izdvajanja Slovenije za odbranu iznose oko 1,6 odsto BDP-a, odnosno čak oko 300 miliona evra manje nego što Ljubljana prikazuje.

Kako prenosi slovenački portal 24ur, Rute je upozorio da je Slovenija do željenih brojki došla uključivanjem projekata koji, prema pravilima NATO-a, uopšte ne spadaju u osnovne vojne troškove.

– Dugogodišnje nisko izdvajanje Slovenije za odbranu u vreme krize potkopava našu kolektivnu sigurnost – poručio je prvi čovek NATO-a.

On je dodao da saveznici pokušavaju da pravednije raspodele teret unutar Alijanse i ojačaju Evropu u trenutku kada rastu globalne bezbednosne pretnje.

Rute je zato zatražio od Ljubljane da hitno pronađe dodatna sredstva za vojsku i reši problem pre narednog NATO samita u Ankari.

Ovaj sukob dolazi u trenutku kada NATO pojačava pritisak na članice da povećaju vojna izdvajanja, posebno nakon odluke da do 2035. godine saveznici podignu troškove za odbranu na čak pet odsto BDP-a.

Iz kabineta Roberta Goloba potvrdili su da je slovenačka vlada primila pismo NATO-a, ali tvrde da je upravo ova vlast izdvojila najveći iznos za vojsku u istoriji zemlje.

Ljubljana insistira da bezbednost ne podrazumeva samo klasično vojno naoružanje, već i ulaganja u infrastrukturu, sajber bezbednost, energetiku i vojnu mobilnost.

Ipak, NATO očigledno ne prihvata takvo tumačenje.

Nova javna svađa između vrha Alijanse i Slovenije pokazuje koliko rastu tenzije unutar NATO-a dok Evropa ubrzano povećava vojnu potrošnju i priprema se za sve nestabilniju globalnu situaciju.