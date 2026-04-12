Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je u nedelju da Rusija ne očekuje raspad NATO-a, uprkos tenzijama između Sjedinjenih Američkih Država i njihovih evropskih saveznika.
„Ne mislim da je moguće govoriti o raspadu saveza. Jer će, na ovaj ili onaj način, evropska komponenta nastaviti da jača“, rekao je Peskov za Vesti Pavla Zarubina.
Govoreći o budućim mirovnim pregovorima sa Ukrajinom, Peskov je naveo da će oni biti „složeni, detaljni i dugotrajni“ i da će se održati nakon što Rusija zauzme celu teritoriju spornog regiona Donjecka. „Dok Zelenski ne smogne hrabrosti da preuzme ovu odgovornost, specijalna vojna operacija će se nastaviti nakon isteka primirja“, zaključio je.
